طرح جامع گردشگری دریاچه زریوار مریوان تصویب شد

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به مصوبه هیئت وزیران دریاچه زریوار در شهرستان مریوان به عنوان قطب گردشگری معرفی شد و طرح جامع گردشگری این در یاچه در کارگروه گردشگری استان مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به تصویب طرح جامع گردشگری زریوار این دریاچه در پنج بخش مختلف از جمله حفاظتی، تفرجی متمرکز، تفرجی غیر متمرکز، تفرجی گسترده و بازدارنده مورد مطالعه قرار می گیرد و بر اساس وضعیت موجود برنامه ریزی برای اجرای اقدامات مختلف در این بخش ها صورت می گیرد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: بخش حفاظتی با 343 هکتار شامل دو بخش شمالی و جنوبی دریاچه و قسمتی از آب دریاچه زریوار است و بخش بازدارنده 882 هکتار است که شامل نیزارها و اراضی زراعی این مناطق است که به دلیل حساسیت های زیست محیطی در این دو منطقه طرح های جامع گردشگری اجرا نمی شود و در سایر مناطق طرحهای مصوب شده اجرا و احداث می شود.

الهی عنوان کرد: بخش تفرج متمرکز 45 هکتار است که در حال بارگذاری طرحها هستیم و بخش تفرج غیر متمرکز نیز شامل 9 هکتار است که چهار طرح در آن منطقه قابل اجراست.

وی طرحهای در دست اقدام طرح جامع گردشگری دریاچه زریوار را ایجاد پارکینگ عمومی، ایجاد مرکز امداد رسانی و تامین امنیت، ایجاد کیوسک اطلاع رسانی، ساماندهی پارک شهرداری، ایجاد بازارچه صنایع دستی، ایجاد فرهنگسرا، احداث باشگاه پینت بال، احداث تله کابین، ساماندهی اسکله و قایقرانی و نوسازی قایق ها، احداث دهکده ییلاق، ایجاد مکان های اقامتی، احداث مکان هایی برای ورزشهای زمستانی، ایجاد کمپینگ و سکوی چادرزنی، احداث سکوی پرنده نگری و سکوی ماهی گیری و همچنین چایخانه سنتی، رستوران و کافی شاپ، احداث فروشگاه و سالن بازی کودکان عنوان کرد.

الهی در خصوص تامین امنیت دریاچه زریوار گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری فرمانداری این شهرستان بر اجرای این طرحها نظارت دارند تا امنیت دریاچه از نظر احداث و ساخت و سازهای اطراف آن حفظ شود و مشکلی در بحث آلودگی های زیست محیطی برای دریاچه ایجاد نشود.

وی در پایان بیان کرد: علاوه بر این طرح ها احداث دانشکده گردشگری نیز در کنار این دریاچه در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار دارد چرا که با احداث این دانشکده در رونق گردشگری و حفظ دریاچه می تواند اقدامات بهتری را در دستور کار قرار داد.