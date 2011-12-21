مبارزه با مواد مخدر در مازندران بدون مشارکت مردمی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا جانبازی در جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر استان افزود: سازمانها و موسسات ملی و فرا ملی تاکنون نتوانستند به تنهایی این اهریمن خانمان بر انداز را تحت کنترل درآورند.

وی تصریح کرد: بدون مشارکت جدی مردم و گروههای اجتماعی چنین کنترلی امکان پذیر نیست.

جانبازی افزود: مطالعات و تجربیات سالهای اخیر کلیه سازمانها و موسسات ملی و فرا ملی را به این واقعیت متوجه ساخته که پیشگیری و کاهش سومصرف مواد مخدر جز با همکاری و مشارکت مردمی امکان پذیر نیست.

رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: بررسی و ارائه پیشنهاد سیاستهای مربوط به ظرفیت سازی و توسعه مشارکتهای مردمی با رویکرد و نگاه اعتقادی، جهادی و علمی در قالب تشکلها و سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه همه جانبه ستاد با اعتیاد به مواد مخدر و روان گردانها، شناسایی حوزه های آسیب پذیر در حیطه تاسیس و ساماندهی مشارکتهای مردمی و بررسی پیشنهادها برای توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد حوزه مبارزه با مواد مخدر از جمله این شرح وظایف این کمیته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران، دیگر وظایف این کمیته را بررسی و ارائه پیشنهاد برنامه های مشترک و تعاملات منطقه ای و بین المللی میان سمنهای درگیر در مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها، بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص چگونگی بومی سازی ساختار و فضای فعالیت سمنهای حوزه مبارزه با اعتیاد متناسب با مصالح و ضرورتهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.



