نهم دی ماه تبلور هوشیاری مردم در مقابله با توطئه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زندیه شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت حماسه نهم دی ماه در فرمانداری شهرستان سنندج اظهار داشت: حماسه نهم دی ماه برگزارشد.

بیژن زندیه افزود: حماسه نهم دی ماه 88 نشان داد که ارزشهای اسلامی و اصل پویای ولایت فقیه همواره خط قرمز مردم مسلمان کشورمان است و هر جا که لازم باشد برای دفاع از این اصول همواره آماده و قاطع در صحنه حاضر می شوند.

معاون فرماندار شهرستان سنندج یادآور شد: حضور قاطعانه و هوشیار مردم در عرصه های مختلف نشان از اقتدار و پشتوانه بالای نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد و تا زمانی که این حضور مردم در صحنه ادامه داشته باشد دشمن نمی تواند به نظام اسلامی خدشه ای وارد کند.

زندیه با اعلام اینکه محور برنامه های دومین سالگرد حماسه نهم دی ماه تبیین جایگاه ولایت فقیه، ‌بصیرت بخشی و تبیین ابعاد مختلف فتنه خواهد بود، بیان کرد: به صدا در آمدن زنگ بصیرت در مدارس در این روز، برگزاری مسابقات و برنامه های فرهنگی با محوریت حماسه نهم دی ماه و همایش تبیین جایگاه ولایت فقیه و تدابیر و اندیشه های رهبری از جمله دیگر برنامه های دومین سالگرد حماسه نهم دی ماه 88 در سنندج است.