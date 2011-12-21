15 میلیارد ریال اعتبار برای اردوگاه دانش آموزی گلستان در نظر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بشارتلو افزود: همچنین تاکنون سه هزار و 703 مورد از تسهیلات مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان گلستان در این نهاد اجرا شد.

وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته بیان داشت : تاکنون برای 48 خانوار مددجو واحد مسکونی احداث ، پرداخت یک هزارو 680 سری جهیزیه ، خرید 276قلم کالای لوازم خانگی،4 مورد تعمیر مسکن و احداث سرویس بهداشتی و حمام ، 78 مورد لوله کشی گاز منازل، تامین شهریه یک هزارو 617 دانشجو پرداخت و انجام شده است.

وی افزود: تامین اعتبارات این مصوبات از محل کمیته امداد و سهم وزارت رفاه بوده است.

بشارتلو اذعان داشت: اعتبارات محوله سهم استانداری برای اجرا شدن این مصوبات در حال پیگیری است.



وی با بیان اینکه مصوبات ارائه شده در این نهاد دارای 8 سرفصل است، عنوان کرد: در مجموع تعداد پنج هزار و 287 مورد تسهیلات پرداختی به مددجویان و نیازمندان بوده که تاکنون سه هزار و 703 مورد آن اجرا شده و الباقی آن در دست اقدام است.



بیش از 52 هزار خانوار تحت حمایت امداد گلستان است.