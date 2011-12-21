والیبال نباید وارد حاشیه شود/ ورزش نیاز به حمایت همه جانبه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک ضمن بیان مطلب فوق افزود: رشته والیبال از جمله رشته‌هایی است که طی چند سال گذشته با مدیریت خوب رئیس فدراسیون و همدلی و انسجامی که در مجموعه این رشته بوجود آمده به موفقیتهای بزرگی همچون قهرمانی در مسابقات نوجوانان آسیا، قهرمانی در جام ملتهای آسیا و درخشش در رقابتهای جهانی دست یافته است.

وی ادامه داد: بعد از ناکامی رشته‌های فوتبال، بسکتبال و هندبال در راه رسیدن به المپیک، والیبال تنها رشته گروهی پر امید ایران برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن است که امیدوارم این شانس و موقعیت تحت هیچ شرایطی از ورزش ایران گرفته نشود.

افشارزاده با اشاره به برخی صحبتها مبنی بر استعفای سرپرست تیم ملی یادآور شد: استعفا در این موقعیت حساس زمانی که تیم خود را برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک آماده می‌کند اصلا به صلاح والیبال نیست. امیدوارم با درایت خوبی که در مجموعه فدراسیون والیبال سراغ دارم این مورد بزودی با خیر و خوشی به اتمام برسد تا شاهد هیچگونه تنش و حاشیه‌ای در این تیم پر امید نباشیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان اظهار داشت: روزها و ماههای بسیار حساسی را پشت سر می گذاریم که خیلی با سرعت در حال سپری شدن است. ورزش در این برهه از زمان به تنها چیزی که نیاز دارد حمایت همه جانبه است که در اولویت این حمایتها باید ایجاد فضایی آرام و به دور از تنش را قرار دهیم. حال این وظیفه اصلی من و تمامی دست اندرکاران ورزش و بخصوص رسانه ها است که با بزرگ منشی و درک شرایط موجود به ایجاد این فضا کمک کنند.