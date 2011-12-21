نباید خوراک برای رسانه های ضد نظام فراهم کنیم/ ایجاد آرامش ضرورت جامعه

مریم پوریامین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار اعضای هئیت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان با سردار کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی افزود: در این دیدار حوادث اخیر در روزنامه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اعضا انجمن براین باورند که با توجه به جایگاه مطبوعات باید فضای امنی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران فراهم شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در این دیدار رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ نیز حضور داشت گفت: در ابتدا اتفاقاتی که در 30 آبان ماه در روزنانه ایران صورت گرفت به نماش گذاشته شد و سپس مسئولین ناجا به چگونگی حضور خود در روزنامه ایران پرداختند و اعلام کردند که حضور آنها در پی درخواست مقام قضایی صورت گرفت.

این فعال رسانه ای تصریح کرد: در این جلسه عنوان شد که نیروی انتظامی در زمان ورود به روزنامه ایران با حاضرین صحبت کرد اما متاسفانه آنها با بی توجهی در در برابر قانون ایستادگی کردند.

پوریامین در عین حال اظهار داشت: اعضای هئیت مدیره انجمن روزنامه نگاران در این دیدار تاکید کردند که جنس برخورد نیروی انتظامی در حوزه رسانه نباید مانند دیگر حوزه ها باشد،ضمن آنکه پس از وقوع حادثه توضیحات بیشتری از سوی نیروی انتظامی اعلام نشده بود وگرنه اذهان عمومی در همان زمان با ابهان روبه رو نمی شد.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین از پاسخگو بودن نیروی انتظامی در قبال حوادث روزنامه ایران تشکر کرد و گفت: پس از ارسال نامه انجمن به معاونت اجتماعی ناجا وی با این دیدار موافقت کرد و ما از نحوه ارتباط و تعامل نیروی انتظامی با انجمن روزنامه نگاران مسلمان تشکر می کنیم.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دیدار اعضای هئیت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان با مسئولین نیروی انتظامی را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: در این جلسه جزئیات زیادی در خصوص حوادث اخیر در روزنامه ایران مطرح شد اما آنچه با اتفاق نظر طرفین مواجه شد ایجاد ارامش در جامعه بود.با توجه به شرایط ویژه در سطح جهان و تحولات اخیر در منطقه و اینکه ایران بعنوان الگوی این تحولات شناخنه می شود باید همواره بر آرامش در جامعه تاکید کرد.

وی گفت: در غیر این صورت هر حرکتی که به ناامنی و کج سلیقگی دامن بزند به صلاح کشور نیست ضمن آنکه نباید خراکی را برای رسانه های ضد انقلاب فراهم کنیم.

بنابراین گزارش،اعضای هئیت مدیره انجمن روزنامه نگاران روز دوشنبه 28 آذرماه با سردار کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی دیدار و گفتگو کرده بودند.