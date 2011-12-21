85 درصد پذیرفته شدگان استخدامی ادارات از پیام نور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحد منش صبح چهارشنبه در مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری مازندران اظهار داشت: آنچه دانشگاه پیام نور را علیرغم همه محدودیت ها به عنوان یک نظام آموزشی موفق جلوه گر ساخته، رعایت کامل سرفصل آموزشی بوده که دانشجو را با اصول و مبانی رشته تحصیلی آن آشنا می کند.

وی، از دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه بزرگ اسلامی یاد کرد و افزود: 25 درصد دانشجویان مازندران در دانشگاه پیام نور درحال تحصیل هستند.

این مسئول از بالا بودن سطح علمی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور استان خبر داد و افزود: در دانشگاه پیام نور 100 درصد سرفصل های آموزش عالی رعایت می شود.

وی اظهارداشت: دانشگاه پیام نور مازندران دارای 143 عضو هیئت علمی،510 کارمند و بیش از 45 هزار دانشجو و سه هزار مدرس دانشگاه در سطح استان است.

موحدمنش به فعالیت های پژوهشی دانشگاه پیام نور مازندران اشاره کرد و افزود: مقالات چاپ شده در مجلات 57 مورد، مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی 58 مورد، مجلات چاپ شده در عملیات علمی و ترویجی 15 مورد و مقالات چاپ شده در مجلات 9 مورد بوده است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور مازندران در هشت رشته کار شناسی ارشد و چهار رشته دکتری دانشجو پذیرش می کند افزود: در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد دارای هزار و 906 دانشجو هستیم.

وی به برنامه دانشگاه پیام نور مازندران در بخش پژوهش و کارآفرینی اشاره کرد و یادآورشد: برقراری ارتباط دستگاههای اجرایی و نهاد های دولتی، راه اندازی مرکز رشد و فناوری، راه اندازی پژوهشکده های تخصصی در حوزه نانو و بیوتکنولوژی از برنامه اولویتی دانشگاه در بخش پژوهش و کارآفرینی است.

