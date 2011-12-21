برنامه های حوزه و دانشگاه باید شبکه سازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه در جمع دانشگاهیان شهرستان اسدآباد گفت: دانشگاه و حوزه مکمل یکدیگر هستند و این دو در کنار هم مروجان خوبی در حوزه علم و آموزه های دینی خواهند بود.

وی افزود: نقطه عطف وحدت حوزه و دانشگاه آیه "اقرء باسم ربک الذی خلق" است که از زبان پیامبر برای تأکید بر این امر مهم بیان شده است.

آزادیخواه قرن ششم میلادی را قرن انفجار علم و علوم الهی عنوان و تاکید کرد: هر کدام از آیات قرآن دارای معنا و مفهوم خاصی است و اولین آیه از قرآن کریم نیز پیرامون علم و بها دادن به این مهم است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای از بین بردن پایه علم و تحقیقات از جامعه اسلامی، افزود: جامعه بدون علم جامعه ای کور و بی ارزش است و به همین علت پیامبر اکرم(ص) قرآن را با علم آغاز کرد و خداوند نیز ابتدا علم را به انسان آموخت که این نشانه احترام و عزت حق تعالی به وی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ادامه داد: همه باید با وحدت هر چه تمام تر بین حوزه و دانشگاه، ریشه نفاق را محو کرده و از ایجاد شکاف بین این دو قشر فرهیخته جلوگیری شود.

امام جمعه اسدآباد هم در این مراسم گفت: علم بدون ایمان ارزشی ندارد و کسی که خود را نشناسد در جهالت سقوط کرده است.

حجت الاسلام سیدموسی حسینی مجد افزود: علم در صورت همراه شدن با ایمان و عمل ارزش پیدا می کند.

وی اظهار داشت: اگر طلاب درست علم را بیاموزند و در منبرها درست موعظه کنند تأثیر به سزایی خواهد داشت اما اگر در حیطه علم کوتاهی کنند در آینده جامعه دچار مشکل خواهند شد.