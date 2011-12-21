پارک بانوان اردبیل؛ وعده هایی که آب شد/ فاصله ملموس وعده تا اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که به تبعیت از پارک بانوان تهران و با دنباله روی از همان اهداف در اردبیل پیاده سازی و عملیاتی شد، با وجود تخصیص اعتبارات و واگذاری محلی برای ایجاد پارک، هرگز نتوانست مطابق ضروریاتی که برای آن در نظر گرفته شده قابل استفاده باشد و تنها تفاوتی که با پارکهای دیگر برای آن می توان در نظر گرفت حصار دور آن است که این نیز با محصور شدن در بین ساختمانهای بلند عملاً برای بانوان کارایی ندارد.

پیست دوچرخه سواری، زمین بدمینتون، میز تنیس، میز شطرنج و سالن سر پوشیده از وعده های وسوسه کننده ای است پیش از این که در خصوص پارک بانوان داده شده بود، اما بعد از افتتاح دوم این پارک طی یک سال گذشته، نه تنها از این امکانات در مجموعه پارک بانوان خبری نیست، بلکه محل احداث آن نیز حرف و حدیثهای زیادی را در پی داشته است.

پارکی که در حد اسم متعلق به بانوان است/امکانات مطابق با اعتبارات نیست

پارک بانوان اردبیل با وجود اینکه از اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون ریال برخوردار بوده با کمترین تجهیزات و امکانات تفریحی، رفاهی، ورزشی و... در محیطی کوچک در محل یکی از باغهای قدیمی شهر سرهم بندی شده است.

این پارک که با رویکرد زمینه سازی برای توسعه ورزش بانوان و استفاده راحت و بی دغدغه از فضاهای سبز شهری برای این قشر ساخته شده است با دیوارهایی محصور شده در بین ساختمانهاهای بلند در اطراف پارک که از چهار جهت به داخل آن دید دارد، هیچ راحتی را فراهم نکرده به طوری که در جای جای پارک از بانوان خواسته شده از لباس ورزشی استفاده نکرده و با پوشش کامل ورزش کنند.

در حال حاضر نیز به علت نیمه تمام ماندن پروژه مجتمع فرهنگی- ورزشی موجود در داخل پارک انجام ورزش های زمستانی و استفاده از پارک در فصول بارش و سرما عملا غیر ممکن است و دیده می شود این مجموعه نه تنها تاثیری در ارتقاء وضعیت ورزش بانوان استان نداشته بلکه انتقادهای گسترده ای را از سوی بانوان ورزش دوست استان به دنبال داشته است.

انتخاب مکان پارک فاقد رویکرد کارشناسی است

یکی از بانوان اردبیلی که به پارک بانوان آمده بود در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: شنیدن خبر افتتاح این پارک برای بانوان ورزش دوست بسیار خوشحال کننده بود، اما علاوه بر اینکه به مدت بیش از یک سال با تعطیلی کامل همراه بود، با افتتاح مجدد نیز همچنان در اکثر مواقع در پارک بسته بوده و بعد از مراجعات متعدد بالاخره توانستیم از پارک استفاده کنیم.

سحر رستاخیز با ابراز نارضایتی کامل از امکانات پارک افزود: این پارک از حداقل استانداردها نیز بهره مند نبوده و از امکانات بسیار اندکی برخوردار است به عنوان مثال برای بازی بدمینتون فقط یک تور در پارک تعبیه شده و سالن سرپوشیده وعده داده شده نیز به تازگی در حال احداث است ، ضمن اینکه آب خوری پارک شیر آب ندارد و هیچ خبری از پیست دوچرخه سواری نیست.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد آسایش روحی و روانی و امنیت اخلاقی برای اینگونه پارکها گفت: زمانی که داخل پارک از هر طرف توسط ساختمانهای مجاور دیده می شود و بانوان نمی توانند حتی با لباس ورزشی در پارک ورزش کنند، پس این پارک با سایر پارکها هیچ تفاوتی نمی کند.

وی تصریح کرد: فلسفه وجودی این دست پارک ها راحتی بانوان در حین ورزش است اما به دلیل بی توجهی به انتخاب محل پارک و ساخت آن با رویکرد باری به هر جهت دیده می شود که حتی در داخل چهار دیوار پارک نیز بانوان آسایش کافی را ندارند و از ساختمان های مجاور دید کامل به داخل پارک وجود دارد.

رستاخیز با انتقاد از اینکه پارک بانوان اردبیل تنها در اسم متعلق به بانوان است از مسئولان خواست با تغییر مکان پارک و رعایت حداقل استانداردهای ساخت چنین فضاهای سبز شهری، پارک مناسبی برای بانوان ورزش دوست اردبیل تدارک ببینند.

ناتوانی در توسعه ورزش بانوان

همچنین یکی از مربیان ورزش بانوان این استان نیز فراهم کردن امکانات برای پرداختن به رشته های ورزشی برون باشگاهی از جمله دوچرخه سواری را از جمله حداقل شاخصه های پارک بانوان برشمرد و اضافه کرد: پارک بانوان با برخورداری از اسم خاص خود باید محیط امنی برای خانمها در تمرین ورزشهای برون باشگاهی باشد.

نسیم محمدی یادآور شد: اما مشاهده امکانات پارک بانوان اردبیل گویای این حقیقت است که خواسته هایی از این دست از آرزوهای دور و دراز برای این قشر بوده و به این زودی و با امکانات موجود در این پارک، هیچ تغییری در ورزش استان نخواهد افتاد.

وی با بیان این موضوع که بانوان اردبیلی دچار فقر ورزشهای متنوع هستند، ابراز داشت: افتتاح باشگاههای ورزشی در چند سال اخیر نشان داده که بانوان اردبیلی علاقه مند ورزش اند، چنانچه معرفی چهره های موفق در رشته های ورزشی مختلف طی سالهای اخیر در سطح کشور و حتی آسیا نشان داده که زمینه سازی برای ورزش بانوان اردبیل بی ثمر نیست.

این مربی ورزشی بر لزوم توسعه و ایجاد امکانات متناسب با نیازهای بانوان تاکید کرد و متذکر شد: پارکهای بانوان فرصتی است تا زنان خانه دار و بانوانی که حتی به صورت حرفه ای ورزش نمی کنند به ورزش روی آورده و آن را جزو ارکان دائمی زندگی خود سازند.

کاهش محدودیتها یا افزایش آن

دبیر کمیته بانوان فرمانداری اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از افتتاح پارک بانوان را جدایی پارک این قشر از پارک آقایان برای ایجاد راحتی و آرامش در انجام فعالیتهای ورزشی دانست و افزود: با وجود این پارک محدودیتهای ورزش بانوان کمتر شده است.

نواختی در پاسخ به این سوال که چرا محل فعلی برای ایجاد پارک انتخاب شده در حالی که حصار آن عملا در تامین آرامش و راحتی بانوان بی تاثیر بوده است، عنوان کرد: به خاطر کمبود اعتبارات تخصیص یافته و همچنین تسریع در افتتاح پارک محل فعلی را مدیران مرتبط با امور بانوان شهرداری و استانداری انتخاب کرده است.

وی تصریح کرد: در زمان انتخاب محل پارک طبق تعامل و هماهنگیهایی که با شهرداری اردبیل صورت گرفت، بنا بود به خاطر وجود پارک بانوان شهرداری در مجاورت این پارک مجوز احداث ساختمانهای بلند تر از پارک در این منطقه داده نشود که عملا شاهدیم این اتفاق نیفتاد و هم اکنون در اطراف پارک ساخت و سازهای بسیاری انجام شده است.

دبیر کمیته بانوان فرمانداری اردبیل با بیان اینکه امکانات و تجهیزات تعبیه شده در این پارک طبق وعده های داده شده نیست، افزود: اخیرا با شهرداری در خصوص افزایش وسعت پارک و افزایش امکانات آن صحبتهایی شده که امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن این اقدامات عملیاتی شود.

اشاره وی به فضای فعلی پارک است که به دلیل کوچکی و محدودیت بیش از حد امکان پرداختن به ورزشهای گروهی و تیمی در آن به سختی امکان پذیر بوده و با این شرایط بیشتر ورزشهای انفرادی استقبال می شود که در پارکهای دیگر نیز امکان پذیر می باشد.

علاوه بر این طبق اظهارات یکی از بانوان مراجعه کننده به پارک بانوان اردبیل این پارک امنیت اخلاقی لازم را برای بانوان فراهم نکرده است.

فرزانه معتمد اضافه می کند: بانوان پارکی را نیاز دارند که بتوانند با فراغ بال و خیال آسوده در آن ورزش کنند و دیگر دغدغه مزاحمت دیگران را نداشته باشند، اما عملا این پارک با موقعیت مکانی خاص خود این نیاز را تامین نمی کند.

تعطیلی یک ساله بعد از افتتاح

اما در این خصوص مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل نیز با خبرنگار مهر گفتگو کرده و در پاسخ به این انتقاد شهروندان که ویژگیهای پارک بانوان در پارک فعلی رعایت نشده است، گفت: امکانات فعلی موجود در پارک متناسب با شرایط کنونی و تعداد مخاطبین است.

خدیجه جعفری اصل با بیان اینکه اعتبارات تخصیصی در راستای تجهیز پارک هزینه شده است و از این جهت با کمبودهایی مواجه بوده ایم، اضافه کرد: در عین حال تلاش می کنیم با جذب اعتبارات لازم و به منظور استفاده از فضای پارک در فصل زمستان، سالن سرپوشیده را به بهره برداری برسانیم.

گفتنی است در حالی که طبق اظهارات قبلی این مقام مسئول به منظور حل این مشکل دفتر امور بانوان و خانواده پیشنهادی در راستای خدمت رسانی و توسعه ورزشی و با در نظر گرفتن شرایط جوی، بومی و محلی احداث مجتمع فرهنگی ورزشی سر پوشیده چند منظوره را با همت استانداری و شهرداری برای سال 90 در دستور کار قرار داده است با وجود نزدیک شدن به ماههای پایانی سال خبری از اتمام آن نیست و جعفری آغاز ساخت و ساز آن را منوط به گذشت فصول سرد دانست.

وی ای نبار زمان مشخصی را برای اتمام مجتمع داخل پارک مطرح نکرد و اتمام آن را به زمان نامعلومی واگذار کرد.

جعفری همچنین در خصوص علت تعطیلی یک ساله پارک بانوان اردبیل بعد از افتتاح اول آن ابراز داشت: راه اندازی پارک بانوان نیاز به اطلاع رسانی برای اقشار مختلف بانوان داشت که تعطیلی آن نیز در همین راستا بوده است.

اما مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل به این سئوال که در زمان تعطیلی چگونه برای پارک بانوان اردبیل اطلاع رسانی شده و اصلا مجموعه تعطیل شده نیاز به اطلاع رسانی دارد یا نه؟ پاسخی نداد و تنها به ذکر این نکته که به دلیل فضای باز پارک تعداد مخطبان پارک اندک است، بسنده کرد.

جعفری همچنین از تلاش کمیته های امور بانوان فرمانداریها در شهرستانها در راستای توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی و تفریحی برای بانوان خبر داد و عنوان کرد: برای احداث پارک بانوان در تمام شهرستانهای این استان تصمیماتی اتخاذ شده است.

به نظر می آید بخشهای مهمی از پروژه پارک بانوان که ویژگیهای کلیدی آن را تشکیل می دهد، هنوز در صف تصمیم گیری و افتتاح بوده و هم اکنون این حقیقت کاملا آشکار است که پارک بانوان اردبیل به شکلی صوری و صرفا به منظور افتتاح در مناسبت خاص فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه می دهد.

ناگفته نماند، این پروژه علاوه بر این که نتوانسته است پاسخگوی نیاز بانوان ورزش دوست اردبیل باشد در ورزش بانوان نیز کوچکترین تاثیری به لحاظ کمی و کیفی نداشته و این قشر همچنان شاهد افتتاح پروژه هایی هستند که تنها سرپوشی بر نیازهای آنان است.

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گزارش: ونوس بهنود

