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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

باهنر اعلام کرد:

تغییر دستور جلسه غیر علنی مجلس از بررسی تحریم‌ها به مسائل اقتصادی روز

تغییر دستور جلسه غیر علنی مجلس از بررسی تحریم‌ها به مسائل اقتصادی روز

موضوع بررسی تحریم ها و آثار آن بر اقتصاد کشور که قرار بود در جلسه غیر علنی روز چهارشنبه مجلس مورد بررسی قرار گیرد جای خود را به بررسی مسائل اقتصادی روز از جمله هدفمندی یارانه ها و نوسانات قیمت نرخ طلا و ارز داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیش از این اعلام شده بود که مجلس شورای اسلامی قصد دارد در جلسه غیر علنی با حضور مسئولان مربطوه موضوع تهدیدها و تحریم ها و آثار آن بر کشور را مورد بررسی قرار دهد. اما در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه محمدرضا باهنر وقتی از آغاز جلسه غیر علنی و حضور مسئولان در این جلسه خبر داد اعلام کرد در این جلسه قرار است درباره مسائلی از جمله هدفمندی یارانه ها، مسائل اقتصادی روز و نوسانات نرخ ارز طلا گفتگو شود و مسئولان مربوطه حاضر در جلسه توضیحاتی در این باره به نمایندگان دهند و نمایندگان نیز در صورتی که سئوال دارند نقطه نظرات خود را بیان کنند.

وی اعلام کرد: در صورت جمع بندی محتوای جلسه به رسانه ها اعلام می شود.

این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است.

کد مطلب 1489556

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