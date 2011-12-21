به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیش از این اعلام شده بود که مجلس شورای اسلامی قصد دارد در جلسه غیر علنی با حضور مسئولان مربطوه موضوع تهدیدها و تحریم ها و آثار آن بر کشور را مورد بررسی قرار دهد. اما در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه محمدرضا باهنر وقتی از آغاز جلسه غیر علنی و حضور مسئولان در این جلسه خبر داد اعلام کرد در این جلسه قرار است درباره مسائلی از جمله هدفمندی یارانه ها، مسائل اقتصادی روز و نوسانات نرخ ارز طلا گفتگو شود و مسئولان مربوطه حاضر در جلسه توضیحاتی در این باره به نمایندگان دهند و نمایندگان نیز در صورتی که سئوال دارند نقطه نظرات خود را بیان کنند.

وی اعلام کرد: در صورت جمع بندی محتوای جلسه به رسانه ها اعلام می شود.

این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است.