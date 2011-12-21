پنج بازیکن تیم ملی شیلی 10 جلسه محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج بازیکن شیلیایی ماه گذشته پیش از یکی از دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2014 به حالت مستی و البته با تاخیر به اردوی تیم ملی کشورشان بازگشتند که این موضوع محرومیتی 10 جلسه‌ای را برای آنها به همراه داشته است.

بر پایه گزارش رویترز، "آرتورو ویدال"، "کارلوس کارمونا"، "خورخه والدیویا"، "ژان بیوسخور" و "گونزالو خارا" بازیکنانی هستند که در تاریخ 7 نوامبر و قبل از بازی با اروگوئه از سوی "کلودیو بورگی"، سرمربی تیم مرخصی گرفتند اما با تاخیر به اردوی تیم بازگشتند. شیلی در آن دیدار با نتیجه 4 بر صفر بازنده شد.

فدراسیون فوتبال شیلی در بیانیه‌ای که روی سایت این فدراسیون قرار داده، آورده است: این پنج بازیکن برای 10 بازی چه دوستانه و چه رسمی قادر به همراهی تیم ملی شیلی نیستند. این بازیکنان در شرایطی به اردوی تیم پیوستند که نشانه‌هایی از مستی در آنها مشاهده می‌شد.