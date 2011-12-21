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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

فرمانده پایگاه بسیج امام خمینی (ره) سازمان پارکهای کرج معرفی شد

فرمانده پایگاه بسیج امام خمینی (ره) سازمان پارکهای کرج معرفی شد

کرج - خبرگزاری مهر: "مرتضی ابراهیمی" به عنوان فرمانده پایگاه بسیج امام خمینی(ره) در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی که با حضور پاسدار رمضان مردانی فرمانده حوزه 8 حضرت سیدالشهداء (ع) شهرداری کرج و هیئت همراه و جمعی از بسیجیان در محل سازمان پارکها برگزار شد، "مرتضی ابراهیمی"  به عنوان فرمانده جدید پایگاه بسیج امام خمینی(ره) معرفی شد.

مردانی در این مراسم با اشاره به ارزشهای انقلابی افراد بسیجی، خدمت به ارباب رجوع در شهرداری و جلب رضایت شهروندان را امری خداپسندانه و یکی از وظایف اصلی آنان دانست.
 
در ادامه این جلسه، "عباس زارع" مدیرعامل سازمان پارکها ضمن ارج نهادن به جایگاه بسیج و بسیجیان بیان کرد: طی سالهای اخیر تلاشهای بسیار خوبی دراین پایگاه صورت پذیرفته است که در این زمینه از تلاشهای "محمدقاسم بخشی"  فرمانده پیشین این پایگاه تشکر می کنم.
 
در پایان این جلسه ضمن قرائت حکم، "مرتضی ابراهیمی" به عنوان فرمانده پایگاه امام خمینی(ره) سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج منصوب شد.
کد مطلب 1489560

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