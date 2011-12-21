گردشگری محوری ترین راهبرد توسعه مازندران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی هاشمی حیدری در مراسم افتتاح یک مجموعه پذیرایی در قائم شهر گفت: مازندران از لحاظ دارا بودن امکانات و مواهب الهی و طبیعی قادر است به مهمترین قطب صنعت گردشگری کشور مبدل شود و از این فضا می توان به بهترین وضع برای توسعه استان بهره گرفت.

وی تحقق این امر را منوط به ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم برای صنعت گردشگری دانست و اعلام کرد: توسعه پایدار ارمغان تقویت صنعت گردشگری در مازندران است.

معاون عمرانی استانداری مازندران اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی صنعت گردشگری باید مسیر و راه فعالیت در این عرصه را ترسیم کنند.

وی، از بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری به عنوان عامل موثر و تاثیرگذار دراین حوزه یاد کرد و گفت: با ورود این بخش شاهد ترقی و توسعه این صنعت خواهیم بود.

هاشمی افزود: مازندران با محدودیت زمین برای اجرای طرحها مواجه است و ارائه طرحهایی با استفاده بهینه از زمین می تواند روند اجرایی شدن طرحها را بهبود بخشد.

معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: نوع دیدگاه سرمایه گذار بخش گردشگری باید دید فرهنگی و ایجاد فضاهای پذیرایی روح نواز برای شهروندان باشد.

