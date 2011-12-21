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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

هاشمی اعلام کرد:

گردشگری محوری ترین راهبرد توسعه مازندران است

گردشگری محوری ترین راهبرد توسعه مازندران است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران از گردشگری به عنوان محوری ترین راهبرد توسعه مازندران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی هاشمی حیدری در مراسم افتتاح یک مجموعه پذیرایی در قائم شهر گفت: مازندران از لحاظ دارا بودن امکانات و مواهب الهی و طبیعی قادر است به مهمترین قطب صنعت گردشگری کشور مبدل شود و از این فضا می توان به بهترین وضع برای توسعه استان بهره گرفت.

وی تحقق این امر را منوط به ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم برای صنعت گردشگری دانست و اعلام کرد: توسعه پایدار ارمغان تقویت صنعت گردشگری در مازندران است.
 
معاون عمرانی استانداری مازندران اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی صنعت گردشگری باید مسیر و راه فعالیت در این عرصه را ترسیم کنند.
 
وی، از بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری به عنوان عامل موثر و تاثیرگذار دراین حوزه یاد کرد و گفت: با ورود این بخش شاهد ترقی و توسعه این صنعت خواهیم بود.
 
هاشمی افزود: مازندران با محدودیت زمین برای اجرای طرحها مواجه است و ارائه طرحهایی با استفاده بهینه از زمین می تواند روند اجرایی شدن طرحها را بهبود بخشد.
 
معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: نوع دیدگاه سرمایه گذار بخش گردشگری باید دید فرهنگی و ایجاد فضاهای پذیرایی روح نواز برای شهروندان باشد.
 
کد مطلب 1489561

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