کاروان پیاده روی کتاب در گلستان به راه می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان 500 نفری متشکل از ورزشکاران، خبرنگاران، دانشجویان، هنرمندان، جوانان هلال احمر و اهالی فرهنگ و هنر و ادب استان است.

این کاروان، از مقابل تالار فخرالدین اسعد گرگانی به سمت نمایشگاه کتاب حرکت می کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: در سومین روز از نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان، کاروان 500 نفری متشکل از ورزشکاران، خبرنگاران، دانشجویان، هنرمندان، جوانان هلال احمر و اهالی فرهنگ و هنر و ادب استان با شعار ورزش، دانایی و توانایی به سمت نمایشگاه کتاب حرکت می کنند.



منتظری از علاقمندان و اهالی فرهنگ استان دعوت کرد در این راهپیمایی شرکت کنند.



به گزارش مهر، ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان همچون نمایشگاه سال قبل در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان گلستان برپاست.

حضور 350 ناشر با 35 هزار عنوان کتاب، این دوره را از نمایشگاههای گذشته متمایز کرده است، برنامه جنبی، غرفه کودکان، اجرای نمایشی، پرده خوانی و نقاشی همراه با جایزه، به زیبایی های این جشن افزوده است.

آذرماه کتاب گلستان بلندترین شب های خود را میزبان شهروندانی است که برای تنفس فرهنگی در این بوستان علم و دانش قدم می زند و به دنبال غذای روح هستند.

دست اندرکاران برگزاری جشن کتاب گلستان تا 4 دی ماه صبح و عصر میزبان علاقمندان به فرهنگ و ادب است.