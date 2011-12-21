کشت پاییزه گندم و جو در "باشت" 50درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج الله نارکی افزود: علت این افزایش کشت، بارش به موقع باران و ازفیش بارندگی در چند ماه اخیر در این شهرستان بوده است.

وی بیان کرد: 18هزار هکتار اراضی دیم در این شهرستان وجود دارد که امسال بیش از 12هزار هکتار از آن کشت می شود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان باشت عنوان کرد: بیش از سه هزار و 500 هکتار از اراضی این شهرستان نیز آبی است که بیش از 90 درصد آن به کشت گندم و مابقی به کشت کلزا اختصاص می یابد.

وی همچنین یادآور شد: 310 تن بذر گندم دیم و همچنین 200 تن بذر اصلاح شده گندم آبی از نوع "چمران" و "بهنوگ" بین کشاورزان این شهرستان توزیع شده است.