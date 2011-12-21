اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین رنکینگ جهانی شمشیرباز همدانی 28 پله صعود کرد.

براساس این گزارش شمشیرباز جوان استان همدان پس از درخشش در مسابقات جام جهانی تهران و کسب دو مدال نقره 28 پله در رنکینگ فدراسیون جهانی شمشیربازی صعود کرد.

سامان آزادیان شمشیرباز همدانی که در اسلحه اپه دارای رتبه 63 رنکینگ جهانی بود با شکست روبل تروس از دانمارک صعود 28 پله ای کرد و در جایگاه 35 رنکینگ جهانی قرار گرفت.

قرار گرفتن تنیسور جوان همدانی در بین هفت تنیسور برتر جهان

از سوی فدراسیون جهانی تنیس، رنکینگ و رده بندی بازیکنان جهان در رده سنی ۱۸ سال اعلام شد و امیر حسین شفیعی ناطق تنیسور همدانی در بین هفت تنیسور برترجدول بازیکنان ایرانی قرار گرفت .

امیر حسین شفیعی ناطق تنیسور جوان همدانی در این رتبه بندی با کسب دو هزار و 257 امتیاز در بین هفت تنیسور برتر جوان کشور قرار گرفت.

در این رده بندی امیر والا معدنچی با ۱۰۸ پله صعود دارای رنکینگ ۳۰۲ فدراسیون جهانی تنیس در این هفته شد و در صدر برترین تنیسورهای ایرانی قرار گرفت.

پس از وی کیارش سوری با رنکینگ ۶۹۴ ، امیر صدقی نصب با رنکینگ ۱۱۳۷، شایان مهدیزادفرد با رنکینگ۱۳۶۲، امین انوری با رنکینگ ۱۷۵۷، آرمان جلالی با رنکینگ ۱۸۲۹ و امیر حسین شفیعی ناطق با رنکینگ ۲۲۵۷ به ترتیب در رتبه های بعدی رده بندی جای گرفتند.

برگزاری کلاس داوری درجه 3 پینگ پنگ بانوان در شهرستان ملایر

یک دوره کلاس داوری درجه 3 پینگ پنگ بانوان به مدت سه روز در خانه پینگ پنگ شهید احدی شهرستان ملایر برگزار شد.

در این دوره آمورشی 25 نفر از فعالان رشته پینگ پنگ بانوان حضور داشتند.

مدرسی این دوره از کلاس را یک مربی از فدراسیون تنیس روی میز بر عهده داشت.

حضور تیم سپک تاکرای همدان در لیگ حرفه ای کشور

تیم سپک تاکرای استان همدان به لیگ حرفه ای کشور اعزام شد.

مسابقات لیگ حرفه ای از امروز به مدت یک هفته در رده سنی آزاد در شهرستان گرگان برگزار می شود.

تیم همدان را حسن و حسین اسکندر ، امید اسدبیگی و غلامرضا فضلیان به مربیگری هادی اسدبیگی و سرپرستی میثم اسدبیگی تشکیل می دهند.

برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ در تویسرکان

یک دوره مسابقات پاورلیفتینگ درشهرستان تویسرکان برگزار شد.

این دوره از مسابقات پاورلیفتینگ با حضور پنج باشگاه درسالن ورزشی الغدیرشهرستان تویسرکان برگزار شد.

در پایان این رقابت ها سجاد شمس نژاد، محسن عبدالوند، وحید سوری، میلاد بیاتی، پیمان مالوند، یعقوب سوری، حمید آقا بابایی، محمد مالمیر، حسین محمد مظاهری، فرشاد الوندی، محمد محمد مظاهری و نبی اله اکرمی زاده به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.