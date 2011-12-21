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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

نقوی خبر داد:

ایجاد رشته کاردانی "ایمنی کار و حفاظت فنی" در آذربایجان شرقی

ایجاد رشته کاردانی "ایمنی کار و حفاظت فنی" در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: دبیر شورای آموزش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از تصویب ایجاد رشته تحصیلی کاردانی "ایمنی کار و حفاظت فنی" در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نقوی اظهار داشت: پذیرش دانشجو در این رشته تحصیلی، تحقق استراتژی های کلان این اداره کل، با محوریت توسعه فرهنگ ایمنی و بهبود شرایط کار مناسب را در پی دارد.

وی افزود: این رشته همچنین در جهت افزایش آگاهی های فنی شاغلان بخش صنایع استان و حتی در بین متقاضیان کار، تأثیر بسزایی خواهد داشت.

نقوی با اشاره به اهداف برگزاری چنین نشست هایی یادآور شد: جلسه های شورای آموزش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به منظور بحث و تصمیم گیری در خصوص دستورهای تعیین شده تشکیل می شود که در صورت اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده  ضمن بهبود و ارتقاء دانش علمی کارکنان، اثرهای مثبت و مفیدی در افزایش توان و آگاهی های فنی و تخصصی شاغلان در صنعت استان خواهد داشت.

وی تأکید کرد: جلسات این شورا به منظور تصمیم سازی و ارائه ی نظرهای کارشناسی در امور مرتبط به بحث آموزش و دانش فنی هر یک از بخش های زیر مجموعه کاری تشکیل می شود.

به گفته نقوی، از تصمیمات مهم این جلسه، ایجاد رشته  تحصیلی کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی در مرکز علمی - کاربردی اداره کل متبوع است.
 

کد مطلب 1489569

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