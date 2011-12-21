ایجاد رشته کاردانی "ایمنی کار و حفاظت فنی" در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نقوی اظهار داشت: پذیرش دانشجو در این رشته تحصیلی، تحقق استراتژی های کلان این اداره کل، با محوریت توسعه فرهنگ ایمنی و بهبود شرایط کار مناسب را در پی دارد.



وی افزود: این رشته همچنین در جهت افزایش آگاهی های فنی شاغلان بخش صنایع استان و حتی در بین متقاضیان کار، تأثیر بسزایی خواهد داشت.



نقوی با اشاره به اهداف برگزاری چنین نشست هایی یادآور شد: جلسه های شورای آموزش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به منظور بحث و تصمیم گیری در خصوص دستورهای تعیین شده تشکیل می شود که در صورت اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده ضمن بهبود و ارتقاء دانش علمی کارکنان، اثرهای مثبت و مفیدی در افزایش توان و آگاهی های فنی و تخصصی شاغلان در صنعت استان خواهد داشت.



وی تأکید کرد: جلسات این شورا به منظور تصمیم سازی و ارائه ی نظرهای کارشناسی در امور مرتبط به بحث آموزش و دانش فنی هر یک از بخش های زیر مجموعه کاری تشکیل می شود.



به گفته نقوی، از تصمیمات مهم این جلسه، ایجاد رشته تحصیلی کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی در مرکز علمی - کاربردی اداره کل متبوع است.

