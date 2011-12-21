11 کشتارگاه سنتی دام در مازندران تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مختاری اظهار داشت: کلیه لاشه های موجود در قصابی های استان باید دارای برچسب بهداشتی بوده و شهروندان باید در موقع خرید به مطالب مندرج در این برچسب دقت کنند.

وی افزود: اجرای چسباندن برچسب بهداشتی دامپزشکی در کلیه کشتارگاه های صنعتی دام در مرکز و شرق استان و در کشتارگاه های موجود در غرب استان اجباری شده و مردم باید علاوه بر اینکه گوشت مصرفی خود را از مراکز مجاز تهیه کرده به مهر بهداشتی دامپزشکی و برچسب بهداشتی توجه ویژه کنند.

مختاری بیان داشت: با پیگیریهای به عمل آمده از سوی این اداره کل و در راستای ساماندهی کشتارگاههای دام در مازندران، 17 کشتارگاه سنتی دام در این استان تعطیل شده که هم اکنون11 کشتارگاه دام شامل سه کشتارگاه صنعتی و هشت واحد سنتی در غرب استان مشغول فعالیت هستند که در تمامی این کشتارگاهها، لاشه علاوه بر ممهور بودن به مهر بهداشتی دامپزشکی دارای برچسب هستند.

مدیر کل دامپزشکی مازندران از شهروندان خواست در صورت مشاهده لاشه های فاقد برچسب بهداشتی مراتب را به نزدیکترین شبکه دامپزشکی اطلاع دهند و از خرید لاشه های فاقد برچسب خودداری کنند.

