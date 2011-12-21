به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبری از احتمال بسیار نزدیک فروپاشی امیرچخماق بر روی برخی سایتها قرار گرفت که البته نگرانی علاقمندان به میراث فرهنگی در نقاط مختلف به ویژه استان یزد را نیز به دنبال داشت.

مهر نیز در گزارشهایی پیش از این از وضعیت نابسامان پشت تکیه امیرچخماق و البته وجود این شیار خبر داده بود اما تاکنون هیچ یک از مسئولان و کارشناسان در مورد این شکاف ابراز نگرانی نکرده بودند.

با انتشار گزارش فروپاشی احتمالی تکیه امیرچخماق به خاطر وجود شیاری عمیق در پشت این تکیه، مهر نیز پیگیر ماجرا شد.



شیار از سالها پیش بر روی ضلع پشتی تکیه امیرچخماق وجود داشته اما روی آن با کاهگل پوشانده شده بود و اکنون با برداشتن اندود کاهگل شیار مشخص شده است نیکزاد:

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ترکی که در برخی گزارش ها به آن اشاره شده و تصویر آن نیز منتشر شده است، ترک نیست بلکه شیاری است که از چند دهه پیش در پشت ضلع تکیه ایجاد شده است.

ذات الله نیکزاد با بیان اینکه طی دهه های اخیر این شیار با اندودی از کاهگل پوشانده شده بود، افزود: به دنبال انجام برخی اقدامات مرمتی و مطالعاتی، اندود کاهگلی که بر روی این شیار قرار گرفته بود، برداشته شد‌ و شکاف نمایان شد.

وی اطمینان داد: دوستداران میراث فرهنگی نگران تخریب تکیه نباشند زیرا این شکاف از سالها پیش وجود دارد و این مورد تاکنون تهدیدی برای بنا نبوده است.

سازه امیرچخماق دچار آسیب سازه ای ناشناخته ای شده است

نیکزاد یادآور شد: البته تکیه امیرچخماق پس از گذشت سالها از حیات تاریخی خود دچار آسیب سازه ای ناشناخته ای شده است که برای کنترل سازه و استحکام بخشی آن، اکنون پروژه مطالعه سازه ای و تهیه طرح استحکام بخشی به صورت اصولی در دست انجام است.

وی بیان داشت: برداشتن اندود کاهگل و برخی اقدامات مطالعاتی و پیشگیرانه نیز در راستای اجرای پروژه استحکام بخشی به بنا انجام شده است.

نیکزاد تصریح کرد: آشفتگی ها و آسیبهای گوناگونی که در میدان امیرچخماق یزد به لحاظ ترافیکی و بصری و ... پدید آمده، به هر ترتیب مشکلاتی برای این نماد تاریخی ایجاد کرده و خواهد کرد اما میراث فرهنگی مصرانه به دنبال پیگیری رفع مشکلات است.

میراث فرهنگی برای رفع مشکلات امیرچخماق نیازمند همکاری ارگانهای مختلف است

وی تاکید کرد: گرچه میراث فرهنگی متولی آثار تاریخی است اما در مورد تکیه امیرچخماق، میراث فرهنگی به تنهایی راه به جایی نخواهد برد و برای ساماندهی جدی به این نماد تاریخی نیاز به همکاری شهرداری، اوقاف و امور خیریه، راهنمایی و رانندگی و ... وجود دارد.

موضوع امیرچخماق موضوعی نیست که امروز و دیروز، نگرانی را در رسانه ها و علاقمندان به میراث فرهنگی ایجاد کرده باشد بلکه این میدان که میدان حماسه سازی های یزد است، از سالهای سال پیش دغدغه ذهنی علاقمندان به میراث فرهنگی است.

ساخت و سازهای اطراف امیرچخماق، عبور و مرور خودروها از کنار این بنای تاریخی و افزایش هر روزه آنها، وجود جگرکی ها و اصناف غیرمرتبط و حتی غیرفرهنگی در زیربازارچه امیرچخماق و ... مدتهاست که از سوی بسیاری از رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر به مسئولان گوشزد شده است.

همراهی و همکاری، عنصر فراموش شده میان مدیران مرتبط با امیرچخماق

البته مسئولان نیز بیش از دیگران بر این مشکلات واقفند اما تاکنون اقدام موثری در زمینه رفع این مشکلات صورت نگرفته است.

بسیاری از رسانه ها و کارشناسان راهکارهای بسیار خوبی برای نجات این اثر تاریخی از یک سو و معرفی صنایع دستی و کمک به رونق بازار آن با استفاده از فضاهای بنای امیرچخماق ارائه داده اند اما عنصر اصلی برای حل مشکلات آن "همدلی" و "همراهی" است که در بین ادارات و مدیران مرتبط با این بنا کمیاب شده است.

برخی هماهنگی ها و همراهی ها برای رفع مشکلات امیرچخماق می تواند با سرعتی بسیار بالاتر از آنچه که اکنون شاهد آن هستیم، به این میدان حماسی رونق بخشد و آن را برای همیشه به عنوان نماد استان یزد حفظ کند.

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گزارش: نیره شفیعی پور

عکس: مسعود ساکی