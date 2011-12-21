مشکل کمبود پزشک متخصص در حاجی آباد تا پایان امسال حل می شود

دکتر جلال مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمبود پزشک متخصص در حاجی آباد یکی از مشکلات بخش بهداشت است، عنوان کرد: امیدواریم با نگاه ویژه دولت به بخش بهداشت و درمان در شهرستانها این مشکل به زودی حل شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آباد پیشرفت بیمارستان فاطمه الزهرا(س) را خوب ارزیابی کرد و گفت: تا پایان سال جاری بسیاری از مشکلات از قبیل پذیرش و ارائه خدمات درمانی به بیماران، کمبود پزشکان متخصص، نصب دستگاه سونوگرافی در آینده ای نزدیک که مشکل عمده مردم است، حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعداد 48 نفر از بیماران ستون فقرات در بیمارستان فاطمه الزهرا(س) شهرستان حاجی آباد ویزیت شدند، اظهارداشت: "احمد درستکان " دارای بورد تخصصی جراحی رباط زانو، ستون فقرات ویزیت بیماران حاجی آبادی را به عهده گرفتند و یکی از نکات مهمی که به آن اشاره کرد مشارکت شهروندان و حمایتهای مسئولان استان و شهرستان است.

دکتر مسعودی همچنین از افزایش پزشکان متخصص در شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آباد اظهار داشت: اکثر افراد جامعه در طول زندگی خود حداقل یکبار دچار درد در ناحیه ستون فقرات خود می شوند به همین دلیل موضوع مشکلات ارتوپد یکی از مسائل مهم در حوزه سلامت است.