تخلف در استفاده از عنوان دانشگاه برای موسسات/ جریمه موسسات متخلف

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: برای اینکه یک موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به دانشکده یا دانشگاه تبدیل شود، باید ابتدا مدارکی به شورای گسترش آموزش عالی ارائه دهد و پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی تبدیل به دانشگاه شود.

وی افزود: در صورتی که یک موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی قبل از اینکه مجوز تبدیل شدن به دانشگاه را کسب کند، خود را در تابلوهای ورودی یا سربرگ موسسه تحت عنوان دانشگاه معرفی کند، دچار تخلف شده است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم اضافه کرد: همچنین در صورتی که یک موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در معرفی خود، عنوان "غیردولتی غیرانتفاعی" را پنهان کند نیز تخلف کرده و با این موسسه برخورد می‌شود.

نادری درباره کیفیت برخورد با موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که خود را بدون اخذ مجوز تحت عنوان "دانشگاه" معرفی کرده یا از ذکر عنوان "غیردولتی غیرانتفاعی" در معرفی خود خودداری می‌کنند، گفت: در اعطای مجوز ایجاد رشته‌های جدید به این موسسات و همچنین در رتبه آنها تجدیدنظر می‌شود.

به گزارش مهر، گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در گزارشی به این موضوع پرداخته که برخی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بدون اینکه مجوزی اخذ کرده باشند خود را تحت عنوان "دانشگاه" نامیده یا به هنگام معرفی‌شان عبارت "غیردولتی غیرانتفاعی" را از عنوان خود حذف می‌کنند.