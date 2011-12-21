افراد حاضر در جلسه امروز هیأت امنای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی ساعت 16 چهارشنبه 30 آذرماه در محل ساختمان هیئت امنا این دانشگاه برگزار می شود؛ در این جلسه حاضرین نسبت به رأی گیری برای رئیس جدید دانشگاه آزاد اقدام می کنند و فرد جدید معرفی می شود.

کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دستور رئیس جمهور مامور برگزاری این جلسه با حضور هر 10 نفر عضو هیئت امنای این دانشگاه شده تا پس از دریافت نام فرد پیشنهادی در جلسه فردا، آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام و این شورا رای نهایی را صادر کند.

بر این اساس، آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام محمدیان، حجت الاسلام سید حسن خمینی، حمید میرزاده، فرهاد دانشجو، کامران دانشجو، مرضیه وحید دستجردی، فریدون عزیزی، بهمن یزدی صمدی و عبدالله جاسبی حاضران در این جلسه خواهند بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام سید حسن خمینی، حمید میرزاده و عبدالله جاسبی از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد هستند که در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی نیز حضور پیدا می کنند و عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد را نیز عهده دار هستند.

حجت الاسلام محمدیان، کامران دانشجو و مرضیه وحید دستجردی از اعضای حقوقی هیئت امنا بوده که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت این هیئت در آمده اند.

بهمن یزدی صمدی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از مدیران دانشگاه آزاد، فریدون عزیزی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرهاد دانشجو - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز به عنوان سه عضو هیئت علمی که برای عضویت در هیئت امنا به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده اند، در این جلسه حضور پیدا می کنند.

به گزارش مهر، رئیس جدید دانشگاه آزاد در جلسه هیئت امنای این دانشگاه پس از 29 سال ریاست عبدالله جاسبی معرفی می شود. علاوه بر اینکه در این جلسه درباره گزینه های ریاست جدید دانشگاه بحث و بررسی صورت می گیرد، در صورتیکه زمان جلسه اجازه دهد، فردی نیز به عنوان دبیر هیئت امنا دانشگاه آزاد انتخاب خواهد شد.