هشت هزار متر مربع از اراضی ملی نور خلع ید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی نوبخت افزود: یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران باهمکاری نیروهای یگان حفاظت شهرستان نور موفق شدند به استناد تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت مساحت حدود هشت هزار متر مربع از اراضی ملی را در جنگل گندیما کاج روستای سعادت آباد نور از دست متصرفان خارج کنند.

وی بیان داشت: نیروهای یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران پس از خلع ید عرصه فوق، با حصار کشی بوسیله پایه های چوبی و نصب سیم خاردار، منطقه را در اختیار واحد حفاظت اداره منابع طبیعی قرار دادند.

مازندران دارای عرصه های بکر طبیعی است.

