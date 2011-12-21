ششمین دوره آزمون فنی و حرفه ای زندانیان بوئین زهرا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسین مرادآبادی در این باره گفت: ازابتدای سال جاری تاکنون بیش از70 نفر از زندانیان در رشته های مختلف صنعتی و عمرانی، موفق به دریافت گواهینامه مهارتی شده اند.

مرادآبادی بیان کرد: واحد اشتغال و حرفه آموزی زندان بوئین زهرا با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای تمامی زندانیان متقاضی فراگیری آموزش های شغلی را تحت پوشش قرار داده است.

وی هدف ازتوسعه اشتغال و حرفه آموزی در زندان را کاهش جمعیت کیفری دانست وگفت: بیکاری و نداشتن شغل مناسب اکثر زندانیان را به ارتکاب جرم وادار کرده و موجب تکرار جرم می شود.

رئیس زندان بوئین زهرا تصریح کرد: بسیاری ازمجرمین پس از طی دوره های آموزش فنی و شرکت در برنامه های کاهش آسیب، سبک زندگی خودرا تغییر داده اند.

این مسؤل یادآورشد: اشتغال در زندان وقوع بسیاری از آسیبهای تحمل حبس را بطور چشمگیری کاهش داده و فضای زندان را به مرکز اصلاح و تربیت تبدیل کرده است.



