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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

ششمین دوره آزمون فنی و حرفه ای زندانیان بوئین زهرا برگزار شد

ششمین دوره آزمون فنی و حرفه ای زندانیان بوئین زهرا برگزار شد

بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: رئیس زندان بوئین زهرا گفت: ششمین دوره آزمون فنی و حرفه ای با شرکت بیست نفر از زندانیان این زندان در رشته الکترونیک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسین مرادآبادی در این باره گفت: ازابتدای سال جاری تاکنون بیش از70 نفر از زندانیان در رشته های مختلف صنعتی و عمرانی، موفق به دریافت گواهینامه مهارتی شده اند. 
 
مرادآبادی بیان کرد: واحد اشتغال و حرفه آموزی زندان بوئین زهرا با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای تمامی زندانیان متقاضی فراگیری آموزش های شغلی را تحت پوشش قرار داده است.
 
وی هدف ازتوسعه اشتغال و حرفه آموزی در زندان را کاهش جمعیت کیفری دانست وگفت: بیکاری و نداشتن شغل مناسب اکثر زندانیان را به ارتکاب جرم وادار کرده و موجب تکرار جرم  می شود.
 
رئیس زندان بوئین زهرا تصریح کرد: بسیاری ازمجرمین پس از طی دوره های آموزش فنی و شرکت در برنامه های کاهش آسیب، سبک زندگی خودرا تغییر داده اند.
 
این مسؤل یادآورشد: اشتغال در زندان وقوع بسیاری از آسیبهای تحمل حبس را بطور چشمگیری کاهش داده و فضای زندان را به مرکز اصلاح و تربیت تبدیل کرده است.
 
 
کد مطلب 1489586

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