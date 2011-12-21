شرکت گاز کرمانشاه دستگاه برتر در امر پژوهش و فناوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم تجلیل از فعالان پژوهشی استان کرمانشاه که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه رازی برگزار شد، شرکت گاز استان کرمانشاه عنوان دستگاه برتر پژوهشی استان را به دست آورد و تندیس و لوح سپاس به امضا استاندار و رئیس دانشگاه رازی به این شرکت اهدا شد.

همچنین در این مراسم از خانم سیمین جسری، رئیس امور پژوهش این شرکت نیز به عنوان کارشناس برتر پژوهشی استان تقدیر به عمل آمد.

در پایان شرکت گاز استان کرمانشاه از دستگاههای فعال در زمینه انجام امور پژوهشی است و در چند سال گذشته همواره جزو دستگاههای برتر پژوهشی در استان و در سطح شرکت ملی گاز بوده است و با اتمام 13 طرح پژوهشی، 7 طرح پژوهشی جاری و 11 مورد حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد عملکرد موفق در زمینه انجام امور پژوهشی داشته است.

