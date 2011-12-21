هشدار دادگستری گلستان به دارندگان سلاح های غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان در این زمنیه افزود: بر اساس قانون مصوب شهریور امسال مجلس شورای اسلامی، به دارندگان سلاح های غیرمجاز تا پایان سال فرصت داده شده است تا این سلاح ها را به مراجع نظامی ، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند.
وی اظهار داشت: چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد مراجع ذی ربط مکلفند، پس از بررسی در صورت نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری سلاح مذکور را با احراز شرایط و صدور مجوزهای لازم تا سه ماه پس از تحویل ، به صاحب آن مسترد کنند.
به گفته وی، در صورت تردد افراد با اسلحه شکاری فاقد مجوز به پرداخت جزای نقدی تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: کسانی که اقدام به حمل یا نگهداری این سلاح ها کنند نیز به 6 ماه تا 5 سال حبس و در برخی موارد به پرداخت جزای نقدی تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد.
فاضلیان، با بیان این که قاچاق کنندگان و مونتاژ کنندگان گازهای بی حس کننده ، بی هوش کننده و اشک آور نیز از نظر قانونگذار دور نمانده اند، تصریح کرد: برای این افراد نیز مجازات حبس بین 2 تا 5 سال تعیین شده است.
فاضلیان عنوان کرد: بر اسا این قانون ، نیروی انتظامی موظف شده است با متخلفان به عنوان سلب کنندگان آسایش و آرامش مردم ، قاطعانه برخورد و آنان را به دادسراها معرفی کند.
وی تاکید کرد : در برخورد با این افراد، هیچ گونه اغماضی اعمال نخواهدشد.
قانون " تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز "، هفتم شهریور امسال از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت.
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