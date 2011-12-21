هشدار دادگستری گلستان به دارندگان سلاح های غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان در این زمنیه افزود: بر اساس قانون مصوب شهریور امسال مجلس شورای اسلامی، به دارندگان سلاح های غیرمجاز تا پایان سال فرصت داده شده است تا این سلاح ها را به مراجع نظامی ، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند.

وی اظهار داشت: چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد مراجع ذی ربط مکلفند، پس از بررسی در صورت نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری سلاح مذکور را با احراز شرایط و صدور مجوزهای لازم تا سه ماه پس از تحویل ، به صاحب آن مسترد کنند.

به گفته وی، در صورت تردد افراد با اسلحه شکاری فاقد مجوز به پرداخت جزای نقدی تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

وی در ادامه با تشریح این قانون گفت: قانونگذار برای کسانی که اقدام به قاچاق قطعات موثر یا خود سلاح سرد و گرم اعم از شکاری و جنگی می کنند تا 15 سال حبس در نظر گرفته است و در صورتی که تعداد این اسلحه ها بیش از یک قبضه باشد، مجازات حبس یک درجه تشدید می شود.



رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: کسانی که اقدام به حمل یا نگهداری این سلاح ها کنند نیز به 6 ماه تا 5 سال حبس و در برخی موارد به پرداخت جزای نقدی تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد.



فاضلیان، با بیان این که قاچاق کنندگان و مونتاژ کنندگان گازهای بی حس کننده ، بی هوش کننده و اشک آور نیز از نظر قانونگذار دور نمانده اند، تصریح کرد: برای این افراد نیز مجازات حبس بین 2 تا 5 سال تعیین شده است.

وی در ادامه افزود: افرادی که اقدام به قاچاق و مونتاژ، خرید، نگهداری، توزیع یا فروش مواد محترقه و شوکرها کنند به 6 ماه تا دو سال حبس و برای مواد محترقه و شوکرها به 91 روز تا 6 ماه حبس محکوم می شوند.

به گفته وی، بر اساس این قانون، خرید و حمل مواد محترقه و آتش زا که در مراسم و جشن ها استفاده می شود نیز اجزای نقدی از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال را در پی خواهد داشت.



فاضلیان عنوان کرد: بر اسا این قانون ، نیروی انتظامی موظف شده است با متخلفان به عنوان سلب کنندگان آسایش و آرامش مردم ، قاطعانه برخورد و آنان را به دادسراها معرفی کند.



وی تاکید کرد : در برخورد با این افراد، هیچ گونه اغماضی اعمال نخواهدشد.



قانون " تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز "، هفتم شهریور امسال از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت.