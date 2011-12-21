به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور «مدت خان شریمکولف» که صبح امروز (چهارشنبه 30 آذر) از چاپخانه شرکت اُفست بازدید می‏کرد، گفت: من تا امروز نمی‏دانستم چنین مجموعه‏های چاپی عظیمی در ایران وجود دارد. باید به ایرانی‌ها تبریک گفت که توانسته‏اند وابستگی خود به کشورهای دیگر در حوزه چاپ را از بین ببرند.

بازدید این مقام دولت قرقیزستان از شرکت چاپ اُفست در قالب نشست‏های هم‌اندیشی دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‏بندی کشورهای عضو اکو (پکو 2011) صورت گرفته است.

سفیر قرقیزستان تاکید کرد: توانایی ایران در حوزه چاپ باید به اشکال مختلف به کشورهای منطقه شناسانده شود. تنها در این صورت است که می‏توان برای همکاری‌های بلند مدت برنامه‌ریزی کرد. امیدوارم در نمایشگاه پکو بتوانیم زمینه‏‏های اولیه برای فعالیت‏های چاپی مشترک با ایران را فراهم کنیم.

به گفته شریمکولف در حال حاضر از جمعیت 5 میلیونی قرقیزستان یک میلیون و 200 هزار نفر دانش آموز و دانشجو هستند که اغلب کتاب‏ها و نشریات مورد نیاز آنها از روسیه وارد می‏شود.

سفیر قرقیزستان در ایران همچنین گفت: به زودی و به صورت حضوری با مسئولان عالیرتبه قرقیزستان برای گسترش همکاریها با ایران مذاکره می‏کنم و امیدوارم نمود اولیه این همکاری را در نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو ببینیم.

در این دیدار مدیرعامل شرکت اُفست نیز گفت: این شرکت (اُفست) نیم قرن سابقه دارد و در حال حاضر سالانه 50 میلیون جلد کتاب درسی چاپ می‏کنیم.

علی طارمی افزود: به دلیل اینکه وزارت آموزش و پرورش یکی از سهامداران عمده اُفست است در کنار چاپ کتاب‏های درسی در سال گذشته 50 میلیون جلد نیز کتاب‏های کمک آموزشی چاپ کرده‏ایم.

وی تصریح کرد: سیاست ما توسعه همکاری‌ها در حوزه چاپ است برای مثال در روزهای گذشته 30 تن کتاب برای تاجیکستان ارسال کرده‏ایم.

در این بازدید «جلال ذکایی» رئیس دومین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو (پکو 2011) و «داوود شایسته خصلت» چهره ماندگار صنعت چاپ ایران نیز حضور داشتند.

دومین نمایشگاه چاپ و بسته‏بندی کشورهای عضو اکو 19 تا 22 بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خراسان رضوی برگزار می‏شود. کشورهای ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان عضو پیمان اقتصادی اکو هستند.