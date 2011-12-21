به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور «مدت خان شریمکولف» که صبح امروز (چهارشنبه 30 آذر) از چاپخانه شرکت اُفست بازدید میکرد، گفت: من تا امروز نمیدانستم چنین مجموعههای چاپی عظیمی در ایران وجود دارد. باید به ایرانیها تبریک گفت که توانستهاند وابستگی خود به کشورهای دیگر در حوزه چاپ را از بین ببرند.
بازدید این مقام دولت قرقیزستان از شرکت چاپ اُفست در قالب نشستهای هماندیشی دومین دوره نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو (پکو 2011) صورت گرفته است.
سفیر قرقیزستان تاکید کرد: توانایی ایران در حوزه چاپ باید به اشکال مختلف به کشورهای منطقه شناسانده شود. تنها در این صورت است که میتوان برای همکاریهای بلند مدت برنامهریزی کرد. امیدوارم در نمایشگاه پکو بتوانیم زمینههای اولیه برای فعالیتهای چاپی مشترک با ایران را فراهم کنیم.
به گفته شریمکولف در حال حاضر از جمعیت 5 میلیونی قرقیزستان یک میلیون و 200 هزار نفر دانش آموز و دانشجو هستند که اغلب کتابها و نشریات مورد نیاز آنها از روسیه وارد میشود.
سفیر قرقیزستان در ایران همچنین گفت: به زودی و به صورت حضوری با مسئولان عالیرتبه قرقیزستان برای گسترش همکاریها با ایران مذاکره میکنم و امیدوارم نمود اولیه این همکاری را در نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو ببینیم.
در این دیدار مدیرعامل شرکت اُفست نیز گفت: این شرکت (اُفست) نیم قرن سابقه دارد و در حال حاضر سالانه 50 میلیون جلد کتاب درسی چاپ میکنیم.
علی طارمی افزود: به دلیل اینکه وزارت آموزش و پرورش یکی از سهامداران عمده اُفست است در کنار چاپ کتابهای درسی در سال گذشته 50 میلیون جلد نیز کتابهای کمک آموزشی چاپ کردهایم.
وی تصریح کرد: سیاست ما توسعه همکاریها در حوزه چاپ است برای مثال در روزهای گذشته 30 تن کتاب برای تاجیکستان ارسال کردهایم.
در این بازدید «جلال ذکایی» رئیس دومین نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو (پکو 2011) و «داوود شایسته خصلت» چهره ماندگار صنعت چاپ ایران نیز حضور داشتند.
دومین نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو 19 تا 22 بهمن در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خراسان رضوی برگزار میشود. کشورهای ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان عضو پیمان اقتصادی اکو هستند.
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