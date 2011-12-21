برج میلاد برای همکاری با جشنواره فجر اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برخلاف اخبار منتشر شده در برخی از سایتها و خبرگزاریها، برج میلاد تهران و ستاد برگزاری جشنواره در هماهنگی با یکدیگر بوده و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، محمد خزاعی دبیر سیامین جشنواره بینالمللی فیلم فجر با فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد تهران جلساتی را برای برگزاری هر چه بهتر این دوره از جشنواره برگزار کردهاند.
شهرداری و برج میلاد تهران وظیفه ذاتی خود میداند که در راستای برگزاری مهمترین رویداد سینمایی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران همانند سالهای گذشته نهایت همکاری را با مسئولان جشنواره داشته باشد و قطعاً خبرهای حاشیهای منتشر شده در این زمینه، تاثیری در روند اجرایی و همکاری برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره نخواهد داشت.
دبیرخانه جشنواره هنوز درباره محل سینمای اهالی رسانه و نیز کیفیت همکاری با برج میلاد در سیامین جشنواره فیلم فجر نظر قطعی خود را اعلام نکرده است.
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