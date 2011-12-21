رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سرهنگ نبی الله سوری رئیس پلیس اسبق راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج تودیع و سرهنگ رضا گودرزی معارفه شدند.

مهدی ایرانژاد فرماندار کرج، سرهنگ نبی الله سوری رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج و همچنین سرهنگ حبیب کمالوند رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در این مراسم سخنرانی کردند.

سردار خیرخواه فرمانده نیروی انتظامی استان البرز، حسینی خواه مدیر کل آب و فاضلاب استان، شهرداران منطقه یک، دو و ده کرج، مجامع امور صنفی کرج، رئیس حوزه دادگستری استان البرز و پرسنل نیروی راهنمایی و رانندگی استان از جمله مدعوین مراسم تودیع و مرافه بودند.

در پایان مراسم نیز از زحمات سرهنگ نبی الله سوری رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج و همچنین برخی از پرسنل راهنمایی و رانندگی استان تقدیر شد.