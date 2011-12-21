160ناشر در نمایشگاه کتاب کهگیلویه وبویراحمد حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه بزرگ کتاب استان از تاریخ شش تا 12 دی ماه جاری در محل مصلای یاسوج برگزار می شود.
وی بیان کرد: ایستگاههای نقاشی کودکان، غرفه فرهنگ شهرستانها، غرفه رادیو فرهنگ، تئاتر خیابانی و اردوهای دانش آموزی از برنامههای جنبی این نمایشگاه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: همچنین در یک هفته برپایی نمایشگاه هر روز مسابقات کتاب در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی، برگزار میشود.
کمالوندی همچنین اظهار داشت: ساعتهای بازدید از این نمایشگاه، 9 صبح تا 12 ظهر و 15عصر تا 21 شب خواهد بود که پیشبینی شده براساس تقاضای مردم، یک ساعت به زمان بازدید در شب اضافه شود.
وی یادآور شد: در این نمایشگاه کتابهایی در بخشهای دانشگاهی، کمک آموزشی، حوزوی و دینی، تخصصی، عمومی، ادبی، تاریخی، کودک و غیره با تخفیف ویژه عرضه خواهد شد.
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