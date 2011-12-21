امضای قرارداد جدید نفتی هر دو هفته یک بار

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت سوآپ فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه سوآپ نفت خام ایران قطع نیست، گفت: هم اکنون نفت از کشورهای آسیای میانه برای تامین بخشی از خوراک پالایشگاه‌هایی همچون اراک و تبریز مورد استفاده قرار می گیرد.

این عضو کابینه دولت دهم با اعلام اینکه حجم سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی کشور بسیار کم و ناچیز است، تصریح کرد: در شرایط فعلی درآمد سوآپ خیلی کم است.

وزیر نفت با اشاره به ضرورت توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور، اظهار داشت: در حال حاضر هر هفته و یا دو هفته یکبار قراردادهای جدید به منظور بخش بالادستی صنعت نفت امضا می شود.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش مشارکت موسسات مالی و اعتباری در طرحهای مختلف صنعت نفت، یادآور شد: تاکنون قرارداد توسعه 6 میدان جدید نفت و گاز کشور تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به اجرای موفق هدفمندی یارانه ها در بخش عرضه حاملهای مختلف انرژی، تاکید کرد: اگر با سهمیه بندی و عرضه کارتی مصرف بنزین و گازوئیل در کشور مهار نمی شود در شرایط فعلی مصرف بنزین به 120 میلیون لیتر در روز افزایش پیدا می کرد.

وزیر نفت در پایان خاطر نشان کرد: تا پایان سالجاری هر دو هفته یکبار قرارداد یک میدان نفت و گاز امضا می شود.