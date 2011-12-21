بهمنی کاهش نرخ ارز را وعده داد/ اقدام بانک مرکزی دربرابر شیطنت امارات

شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر پیرامون مذاکرات نمایندگان و رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون وزیرامورخارجه در جلسه غیرعلنی امروز چهارشنبه مجلس گفت: نمایندگان در این جلسه نگرانی شدید خود نسبت به وضعیت تورم ، نوسانات بازار سکه و ارز را به اطلاع نمایندگان دولت رساندند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه غیرعلنی با اشاره به سفر معاون خزانه داری آمریکا به منطقه و جلسات وی با مسئولان مالی امارات از اعزام دو هیئت بانک مرکزی به کشورهای منطقه جهت مذاکره درباره وضعیت ارتباطات بانکی و نرخ ارز خبر داد.

این نماینده در پایان افزود: بدنبال شیطنت امارات و قطع رابطه اقتصادی ایران با این کشور دو هیئت از بانک مرکزی به کشورهای منطقه برای مذاکره پیرامون وضعیت ارتباطات بانکی و نرخ ارز فرستاده شده اند.

جلسه غیرعلنی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون وزیرامورخارجه همچنان در صحن مجلس ادامه دارد.