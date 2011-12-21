  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

تربیت مربی آموزش حفظ قرآن در برنامه مصباح

تربیت مربی آموزش حفظ قرآن در برنامه مصباح

دوره تربیت مربی آموزش حفظ قرآن کریم این‌بار نه در قالب برگزاری کلاسهای حضوری بلکه از طریق امواج دریافتی از شبکه رادیویی قرآن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنورالدین سجادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه گفت: گروه آموزش رادیو قرآن با همکاری سازمان دارالقرآن الکریم با هدف آشنایی مربیان قرآن با شیوه‌های نوین آموزشی و روش‌های صحیح حفظ قرآن، اقدام به تهیه و تولید برنامه رادیویی با عنوان "مصباح" کرده است.

وی تربیت 10میلیون حافظ قرآن کریم را یکی از اهداف مهم این برنامه عنوان کرد و افزود: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن و نیاز به تربیت مربیان حفظ شبکه رادیویی قرآن با تولید برنامه مصباح تلاش کرده است در تحقق این رهنمون گام بردارد.

سجادی عنوان کرد: در این برنامه محمدمهدی بحرالعلوم، حافظ کل و کارشناس قرآنی به عنوان مدرس با حضور سه نفر از حفاظ قرآن که هرکدام سابقه چند ساله تدریس دارند درباره روش و شیوه آموزشی به بحث و گفتگو می‌نشینند.

سردبیر برنامه مصباح با محوریت تربیت مربی آموزش حفظ قرآن کریم درخصوص بخشهای مختلف این برنامه گفت: در برنامه مصباح هرهفته یکی از اساتید و پیشکسوتان حفظ قرآنی کریم معرفی می شوند،  در بخش دیگر این برنامه رهنمونهای مقام معظم رهبری درخصوص حفظ قرآن و اثربخشی آیات الهی در زندگی پخش می شود.

برنامه مصباح پنجشنبه‌ها ساعت 20:05 به مدت 50 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود..

کد مطلب 1489606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها