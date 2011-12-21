تربیت مربی آموزش حفظ قرآن در برنامه مصباح

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنورالدین سجادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه گفت: گروه آموزش رادیو قرآن با همکاری سازمان دارالقرآن الکریم با هدف آشنایی مربیان قرآن با شیوه‌های نوین آموزشی و روش‌های صحیح حفظ قرآن، اقدام به تهیه و تولید برنامه رادیویی با عنوان "مصباح" کرده است.



وی تربیت 10میلیون حافظ قرآن کریم را یکی از اهداف مهم این برنامه عنوان کرد و افزود: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن و نیاز به تربیت مربیان حفظ شبکه رادیویی قرآن با تولید برنامه مصباح تلاش کرده است در تحقق این رهنمون گام بردارد.



سجادی عنوان کرد: در این برنامه محمدمهدی بحرالعلوم، حافظ کل و کارشناس قرآنی به عنوان مدرس با حضور سه نفر از حفاظ قرآن که هرکدام سابقه چند ساله تدریس دارند درباره روش و شیوه آموزشی به بحث و گفتگو می‌نشینند.



سردبیر برنامه مصباح با محوریت تربیت مربی آموزش حفظ قرآن کریم درخصوص بخشهای مختلف این برنامه گفت: در برنامه مصباح هرهفته یکی از اساتید و پیشکسوتان حفظ قرآنی کریم معرفی می شوند، در بخش دیگر این برنامه رهنمونهای مقام معظم رهبری درخصوص حفظ قرآن و اثربخشی آیات الهی در زندگی پخش می شود.



برنامه مصباح پنجشنبه‌ها ساعت 20:05 به مدت 50 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود..