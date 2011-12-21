اعتراض نمایندگان به اظهارات تکراری مسئولان دولتی در جلسه غیر علنی مجلس

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه غیر علنی روز چهارشنبه مجلس گفت: پاسخگویی نمایندگان دولتی حاضر در مجلس آنقدر تکراری و خنثی بود که سر و صدای نمایندگان بلند شد بطوریکه تاکید کردند چنین صحبت هایی در روزنامه ها هم هست.

وی گفت: نمایندگان معتقدند بهتر است مسئولان دولتی و اقتصادی دولت به مجلس اعتماد کنند و راهکارها را ارائه دهند و با نمایندگان در میان بگذارند.

سنایی در پاسخ به این سئوال که آیا دستور جلسه غیر علنی مجلس از بررسی آثار تحریم ها تغییر کرده و موضوع مسائل اقتصادی روز به جای آن مطرح شده است، گفت: فعلا از بررسی موضوع تحریم ها خبری نیست.

به گزارش مهر در جلسه غیر علنی امروز مجلس که از هفته ها پیش از سوی نماییندگان و برای بررسی تهدیدها و تحریم ها درخواست شده بود، حسینی وزیر اقتصاد بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و انصاری مدیر کل همکاریهای اقتصادی وزارت خارجه حضور دارند.



محمدرضا باهنر امروز وقتی از آغاز جلسه غیر علنی و حضور مسئولان در این جلسه خبر داد اعلام کرد در این جلسه قرار است درباره مسائلی از جمله هدفمندی یارانه ها، مسائل اقتصادی روز و نوسانات نرخ ارز طلا گفتگو شود و مسئولان مربوطه حاضر در جلسه توضیحاتی در این باره به نمایندگان دهند و نمایندگان نیز در صورتی که سئوال دارند نقطه نظرات خود را بیان کنند.

وی اعلام کرد: در صورت جمع بندی محتوای جلسه به رسانه ها اعلام می شود.

این جلسه همچنان ادامه دارد.