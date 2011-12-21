  1. استانها
کی پور:

فعالیتهای ستاد انتخابات علی آباد مستند سازی می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آباد کتول گفت: مستند سازی تمامی مراحل انجام کار کمیته های ستاد انتخابات یکی از مهم ترین اقدامات آنها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد انتخابات شهرستان افزود: به کارگیری تمام توان دستگاه های دولتی و اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات را ضروری دانست.

وی اظهار داشت: تمامی نهادها و ارگان های دولتی و اجرایی باید توان خود را در راستای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به کار بگیرند.

در ادامه این نشست مسئولان کمیته های آموزش، پشتیبانی، فناوری، امنیتی و انتظامی و تبلیغات و اطلاع رسانی به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در کمیته های ستاد انتخابات استان پرداختند.

علی آبادکتول در شرق گلستان واقع شده است.
