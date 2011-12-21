فعالیتهای ستاد انتخابات علی آباد مستند سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد انتخابات شهرستان افزود: به کارگیری تمام توان دستگاه های دولتی و اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات را ضروری دانست.

وی اظهار داشت: تمامی نهادها و ارگان های دولتی و اجرایی باید توان خود را در راستای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به کار بگیرند.

در ادامه این نشست مسئولان کمیته های آموزش، پشتیبانی، فناوری، امنیتی و انتظامی و تبلیغات و اطلاع رسانی به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در کمیته های ستاد انتخابات استان پرداختند.

علی آبادکتول در شرق گلستان واقع شده است.