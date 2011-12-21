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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

خردمندی:

بازسازی بقعه امامزاده ابراهیم تعارضی با ثبت جهانی تاق بستان ندارد

بازسازی بقعه امامزاده ابراهیم تعارضی با ثبت جهانی تاق بستان ندارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فنی و عمران اداره کل اوقاف استان کرمانشاه گفت: بازسازی بقعه امامزاده ابراهیم نه تنها هیچ گونه تعارضی با ثبت جهانی تاق بستان ندارد، بلکه حتی این اداره آمادگی خود را در همکاری با این مجموعه برای ثبت جهانی شدن خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خردمندی با اشاره به اهمیت امامزادگان در بین مردم کشور، گفت: اخیرا برخی جراید محلی استان کرمانشاه، بازسازی بقعه امامزاده ابراهیم را مانع اصلی ثبت جهانی مجموعه تاق بستان اعلام کرده اند، این در حالی است که بازسازی بقعه نه تنها هیچ گونه تعارضی با این مسئله ندارد بلکه حتی این اداره آمادگی خود را در همکاری با این مجموعه برای ثبت جهانی شدن خواهد داشت.

رئیس اداره فنی و عمران اداره کل اوقاف استان کرمانشاه تاکید کرد: یکی از شروط اساسی در ثبت جهانی یک مجموعه این است که مجموعه تاریخی محصور شود و خوشبختانه این قابلیت در مجموعه تاق بستان وجود دارد و محدوده تاق محصور شده است.

خردمندی در پایان تصریح کرد: در عکسی که در برخی جراید انعکاس داده شده بود بقعه امامزاده بر روی آثار تاریخی احاطه کامل دارد این در حالی است که عکس گرفته شده توسط اداره اوقاف، این مسئله را تایید نمی کند و تنها در یک زاویه از عکس، کناره های بقعه امامزاده دیده می شود که البته با پوششی که به رنگ آسمان خواهد داشت احاطه خواهد شد که قطعا هیچگونه مزاحمتی ایجاد نخواهد کرد.

کد مطلب 1489610

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