جمع آوری زکات در کردستان 237 درصد افزایش یافت

هیوا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به رشد جمع آوری زکات در استان کردستان طی سال جاری عنوان کرد: از ابتدای سال‌ جاری تاکنون بیش از 57 میلیارد ریال زکات از شهرها و روستاهای سطح استان جمع‌ ‌آوری شده است که این رقم نشان دهنده افزایش 237 درصدی در این بخش است.

وی افزود: با این میزان زکات جمع ‌آوری شده بیش از 69 درصد از تعهدات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان در بحث جمع ‌آوری زکات تحقق یافته است که انتظار می رود با تلاش فعالان این عرصه تا پایان سال‌ جاری شاهد تحقق 100 درصدی در این حوزه باشیم.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان همچنین از رشد 222 درصدی احسان زائر در این استان نسبت به مدت زمان مشابه آن در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: امسال در این حوزه بیش از 20 میلیون ریال کمک جمع‌ آوری شده است در حالی که تعهد کمیته امداد در این حوزه 19 میلیون ریال بوده است.

رحیمی، میزان تحقق تعهد کمیته امداد امام (ره) کردستان در بخش احسان زائر را 105 درصد عنوان کرد و افزود: تا پایان سال جاری نیز این بخش با افزایش بیشتری مواجه می شود.

وی در ادامه از تحقق 44 درصدی در بحث جمع ‌آوری کمک‌های مردمی در طرح برکت این نهاد مقدس خبر داد و افزود: در این طرح نیز به همت فعالان این عرصه سه میلیون ریال معادل 13 درصد تعهدات جمع ‌آوری شده است.

معاون مشارکت ‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان عنوان کرد: در مجموع این سه حوزه تاکنون هفت میلیارد و 263 میلیون ریال کمک ‌های مردمی جمع ‌آوری شده است که در کل تحقق 44 درصد از تعهدات کمیته امداد استان را نشان می دهد.

رحیمی از رشد 69 درصدی فعالیت های کمیته امداد امام (ره) استان در اجرای سه طرح صدقات، احسان ‌زائر و برکت خبر داد و افزود: تعهد کمیته امداد امام خمینی کردستان در راستای اجرای این سه طرح 16 میلیارد و 343 میلیون ریال است که تا‌کنون هفت میلیارد و 623 میلیون آن محقق شده است.