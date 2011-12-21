مشهد از استانداردهای یک شهر مناسب دور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پژمان در مراسم تودیع و معارفه، معاون فنی و عمران شهرداری مشهد گفت: عمران و آبادانی شهر ها شاخص پیشرفت و توسعه یافتگی محسوب می شود و ملاک توسعه یافتگی در داشتن زیر ساخت ها و روبناهای مناسب است.

وی بیان کرد: شهر مشهد که قدمتی بیش از هزار و 400 سال دارد، همواره شاهد ساخت و سازهای گوناگون بوده ، اما شتابی که رشد این تغییرات در صد سال گذشته داشته است، بسیار چشمگیر بوده به صورتی که طبق سرشماری صورت گرفته در سال 55، جمعیت این شهر حدود 600 هزار نفر بوده در حالی که جمعیت امروز مشهد بالغ بر 3 میلیون نفر است.

پژمان گفت: طی چند سال گذشته اقدامات زیادی در شهر صورت گرفته تا علاوه بر جبران کاستی های گذشته، متناسب با نیاز روز، فضای شهری تعریف شده و برای کار و زندگی مردم آماده شود که این مهم با عزم و اراده مدیران شهری و همکاری مردم تحقق یافته است.

وی ادامه داد: امروز نه تنها بسیاری از عقب ماندگی ها جبران شده است، بلکه در برخی زمینه ها، اقدامات صورت گرفته در شهرداری مشهد در کشور و حتی در منطقه کم نظیر بوده است.

پژمان افزود: امروز به برکت وجود بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) و به یمن حضور زائران و مجاوران آن حضرت، شاهد سرمایه گذاری های وسیع در شهر هستیم و شهر مشهد علی رغم رکودی که بر بازار ساخت و ساز کشور حاکم شده، شاهد افزایش روز افزون ساخت و ساز بوده است.

شهردار مشهد تصریح کرد: هنگامی که به پروژه های اجرا شده در شهر طی چند سال اخیر می نگریم، شاهد افزایش کمی و کیفی طرح های اجرا شده از نظر نوع اجرا و کیفیت هستیم که در کمترین زمان ممکن به بهره برداری رسیده اند.

وی تاکید کرد: شهرداری مشهد حداکثر زمانی را که برای اجرای یک پروژه صرف می کند، بین یک تا یک و نیم سال است و دیگر اجرای پروژه های بیش از این زمان، غیر قابل قبول است.

در این مراسم حمید گشایشی به عنوان معاون جدید فنی و عمران شهرداری مشهد منصوب شد.