برگزاری جشنواره بین المللی هنر مقاومت در سکوت/" تبلیغات" مقصر شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی مقاومت درحالی چندی برگزار شد که رسانه ای نشده و ابعاد مختلف آن و نتایج جشنواره در سایت خود جشنواره نیز انعکاس داده نشد.

اکتفا به آمار و برگزاری خیل عظیمی از جشنواره های مختلف، توجه به اساسی ترین و ابتدایی ترین اصول را که در دنیای کنونی جزو بدیهی ترین موضوعات است به باد فراموشی سپرده شده و آن نقش کلیدی تبلیغات و بهره مندی از توان رسانه است که بی توجهی به این مهم بازخورد فعالیت های ملی را پایین آورده و بی شک در سطح بین المللی نیز نمی توان به دستاوردی درخور امید داشت.

در این میان دبیر جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی مقاومت و عضو هیئت امنای انجمن انقلاب و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر بزرگترین ضعف این جشنواره را کم کاری روابط عمومی آن اعلام کرده و تصریح کرد: این جشنواره به دلیل ضعف در امر تبلیغات رسانه ای نشده و بازخوردی نداشت.

غلامعلی طاهری اظهار داشت: روابط عمومی جشنواره وظیفه انعکاس اخبار در سایت و برقراری تعامل با رسانه ها و مطبوعات را داشته و این درحالیست که روابط عمومی جشنواره در بخش داخلی به علت کم کاری و بی توجهی موفق به پوشش خبری آن نشده و تعداد معدودی از مطبوعات اخبار این جشنواره را پوشش دادند.

وی تاکید کرد: فعالیت اطلاع رسانی بخش بین الملل و داخلی از یکدیگر مجزا بوده و روابط عمومی بین الملل نسبت به بخش داخلی فعالتر عمل کرده و موفق به جذب کشورهای مختلف برای حضور در این جشنواره شد.

طاهری با بیان اینکه اخبار جشنواره ها تنها از طریق روابط عمومی و سایت آنها انعکاس می یابد، تصریح کرد: جشنواره هنر مقاومت از توان رسانه ها بهره نگرفته و در انعکاس اخبار ضعیف عمل کرده است.

دبیر جشنواره بین المللی هنر مقاومت با اشاره به ابعاد مختلف جشنواره گفت: پیش از جشنواره ورک شاپ در قالب استانی با مشارکت هنرمندان استانی و تهرانی برگزار شد که در طی آن برخی از آثار به جشنواره راه یافت.

وی ادامه داد: در این جشنواره همچنین هنر جدید یکی از رشته های جدید هنری که از مدیا های مختلف در بیان استفاده می کند به رقابت گذاشته شد.

طاهری تاکید کرد: ورکشاپ و برنامه های آموزشی با استادان بین المللی و کشوری پس از جشنواره برگزار نشده و با اختتامیه کار جشنواره به اتمام رسید و تنها دو کتاب از آثار هنرمندان چاپ و رونمایی می شود.

عضو هیئت امنای انجمن انقلاب و دفاع مقدس همچنین گفت: نخستین دوره این جشنواره سه سال گذشته برپا شد که پس از دو سال دومین دوره آن چند روز پیش برگزار شد که به دلیل نبود بودجه، عدم هماهنگی هنرمندان شرکت کننده و مشکلات تعیین زمان به دلیل تداخل حجم عظیمی از جشنواده ها در کشور امیدواریم این جشنواره بتواند به صورت دو سالانه برگزار شود.

جشنواره بین المللی هنر مقاومت در رشته های طراحی، نقاشی، پوستر، عکس، کاریکاتور، طرح های حجمی، انیمیشن و هنرهای جدید و مفهومی برگزار شد که با حضور هنرمندانی از کشورهای فلسطین، فرانسه، برزیل، مراکش، لبنان، عربستان، بوسنی، مکزیک، ترکیه و رومانی و سوریه و هنرمندان داخلی برگزار شد.

در بخش طراحی دو نفر از فلسطین، عکس از فرانسه، کاریکاتور برزیل، مراکشو مکزیک، نقاشی دو نفر از لبنان، پوستر و حجم از فلسطین حائز رتبه های برتر شدند.