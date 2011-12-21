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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

نخستین بار در استان/

پزشکان متخصص بیماران کلاردشتی را رایگان ویزیت می کنند

پزشکان متخصص بیماران کلاردشتی را رایگان ویزیت می کنند

کلاردشت - خبرگزاری مهر: جمعی از پزشکان متخصص سه روز مردم کلاردشت را رایگان مداوا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شکرزاده اظهار داشت: جمعی از پزشکان متخصص در رشته های داخلی، اطفال، زنان و زایمان، مامایی، بیهوشی، جراحی عمومی، گوش وحلق و بینی، مغز و اعصاب، پوست و قلب از امروز به مدت سه روز بیماران کلاردشت و مرزن آباد را رایگان مداوا خواهند کرد.

شکرزاده افزود: این طرح به نام مدد محرومان یا تیم تخصصی مجمع داوطلبان درمانگر بوده که برای نخستین بار در مازندران در بخش گردشگر پذیر کلاردشت اجرا می شود.
 
منطقه کوهستانی کلاردشت در این فصل سال شاهد هوای سرد و برفی بوده که این اقدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نوع خود بسیار بایسته و شایسته است.
کد مطلب 1489620

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