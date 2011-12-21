علی آبادکتول برای برگزاری انتخابات آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کی پور در حاشیه مانور سیستم جامع انتخابات در سطح شهرستان افزود: انتخابات یکی از حساس ترین و سرنوشت ساز ترین مراحل پیش برنده نظام اسلامی است.

وی با اشاره به مراحل مانور سیستم جامع انتخابات اظهار داشت: برگزاری این مانورها قبل از آغاز رسمی انتخابات با هدف کسب آمادگیهای لازم برای کاربران و کارشناسان ضروری است.

فرماندار تصریح کرد: این مانور با استفاده از سیستم جامع انتخابات وزارت کشور انجام می شود و با دستور شروع مانور تمام فرایند انتخابات از ابتدای ثبت نام داوطلب، تعیین هیئت اجرایی، انتخاب معتمدین محلی، تعیین اعضای صندوق تا مرحله شمارش و تجمیع آرا در سیستم جامع انتخابات آزمایش خواهد شد.

گفتنی است زمان ثبت نام رسمی کاندیداهای مجلس از سوم دیماه آغاز خواهد شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.