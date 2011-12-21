حوادث رانندگی روز گذشته استان کرمانشاه 3 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محور کرمانشاه ـ اسلام آباد غرب، بلافاصله ماموران پاسگاه "حسن آباد" شهرستان اسلام آباد غرب برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بنا بر این گزارش، با حضور ماموران در محل، مشاهده شد که یک دستگاه سواری پژو 405 به دلایلی واژگون شده است و در اثر این حادثه راننده و 7 سرنشین خودرو مجروح شده اند.

مصدومان حادثه که شامل 3 زن میانسال، 3 کودک 3 و 4 ساله و 2 مرد هستند، توسط تیم فوریتهای پزشکی به بیمارستان اعزام شدند.

بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته، در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، 3 نفر نیز کشته و 16 نفر دیگر زخمی و روانه مراکز درمانی شدند.

