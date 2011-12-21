سود حاصل از بازیافت زباله در مشهد 8.7 میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی در نشستی با دانش آموزان برگزیده مشهد در مورد بازیافت زباله ها در شهر تصریح کرد: تنها خوشه صنعتی بازیافت در منطقه خاورمیانه شهر مشهد است همچنین در میان شهرهای کشور، بالاترین میزان تفکیک زباله از مبدا با 149 تن به مشهد اختصاص دارد.

وی ضمن ابراز تاسف از تولید پلاستیک های غیر بهداشتی توسط کارگاه های زیرزمینی بیان داشت: طبق آیین نامه مالی شهرداری، سازمان پسماند تنها می تواند در حوزه خدماتی فعالیت کند در حالیکه عمده این فعالیت های غیرمجاز در محدوده جاده سیمان که جزو حریم شهرداری محسوب می شود انجام می گیرد.

وی ادامه داد: این سازمان اجازه فعالیت در آن حوزه را ندارد و تنها می تواند از ورود مواد و زباله ها به این منطقه جلوگیری کند.

وی گفت: حضور دانش آموزان در عرصه های مختلف شهری تمرین مدیریت است و باعث آشنا شدن آنها با مشکلات می شود و ذهنشان را برای یافتن چاره مشکلات درگیر و اندیشه شان را پویا می کند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان جامعه هدف مدیران هستند، اظهار داشت: دانش آموزان می توانند جامعه هدف بعدی ما را محقق کنند و ابزاری برای رسیدن مدیران به هدف های بزرگ در حوزه مدیریت شهری باشند؛ ازنظرات آن ها در حوزه های مختلف استفاده و زمینه را برای مشارکت حداکثری آنان فراهم می آوریم.

نجفی تصریح کرد: در دو سال گذشته طرحی را تحت عنوان "سفیران پاکی" در مقطع متوسطه و دانشگاهی با موفقیت اجرا کردیم و امسال نیز می خواهیم طرح "پاک یاران" را برای دانش آموزان دختر و پسر در مقطع ابتدایی و راهنمایی با برگزاری دوره های آموزشی انجام دهیم تا در ایام خاص به عنوان مبلغین، مباحث زیست محیطی را در بالین خانواده ها آموزش دهند.