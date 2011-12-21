مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اعصاب ابن سینا بندرعباس راه اندازی شد

محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای نقش مهمی در تولید و ارائه علم و فناوری دارند.

وی گفت: این مرکز با هدف تسهیل پژوهش در متخصصین نرولوژیست و اعصاب و روان و توسعه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی در زمینه های روانپزشکی، اعصاب و روان، نورولوژی و ... راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: این مرکز تحقیقات با امکانات و تجهیزات به صورت مجازی و تالارهای گفتمان آموزشی و پژوهشی با سایر دانشگاهها به تبادل اطلاعات می پردازد و بیماریهای رفتاری را از جنبه ها و عوامل مختلف شیوع ، بروز و ... مورد بررسی قرار می دهد.

شکاری با اشاره به رتبه هشت پژوهشی این دانشگاه در بین سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور اظهار امیدواری کرد این مرکز بتواند با تولید مقالات و تحقیقات علمی به صورت فردی و گروهی نقش موثری را در ارتقای رتبه پژوهشی این دانشگاه ایفا کند و با تلاش پژوهشگران این دانشگاه گام های اساسی در ایجاد یک پژوهشکده برداشته شود.