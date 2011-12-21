طرح دیده بان ویژه دانش آموزان و دانشجویان در مشهد اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قاسمی در نشست هم اندیشی دانش آموزان برگزیده مشهدی با مدیران عامل شهرداری گفت: در همین راستا تعداد چهار هزار نفر دانش آموز مقطع متوسطه در قالب طرح دیده بان یک، طی یک ماه از پروژه های شهری و سازمان های شهرداری بازدید کردند.

وی بیان کرد: نتیجه پیوند میان شهرداری و آموزش و پرورش ارتقاء فرهنگ شهروندی و مشارکت بیش از پیش جوانان در مدیریت شهری خواهد بود و هرچه این پیوند را گسترده کنیم به مدیریت شهری که وظیفه اش خدمت به شهروندان است کمک کرده ایم که در نتیجه آن منافع و رفاه مردم بیش تر تامین می شود.

وی با تاکید بر این مطلب که دانش آموزان در این شهر می توانند فرصت های تصمیم سازی بیش تری برای مدیران شهری فراهم کنند، تصریح کرد: تعداد دانش اموزان مقطع متوسطه در شهر مشهد 120 هزار نفر است و تاکنون تنها سه درصد آن ها به عنوان جامعه آماری طرح دیده بان منظور شده اند.

قاسمی افزود: این تعداد برای مجموعه بزرگی مثل شهرداری بسیار کم است و باید با حمایت مسئولین در سایر سازمان ها تلاش کنیم این بازدیدها استمرار یابد و سطح مشارکت قشر نوجوان و جوان را در حوزه مدیریت شهری به حداکثر برسانیم.