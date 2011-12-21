به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین حجازی بر توسعه پژوهش در زمینه کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف توسعه فناوری کشور و نظر به اهمیت و اولویتگذاری در زمینه تحقیقات، در پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب و غرب کشور در این راستا برنامهریزی میشود.
حجازی افزود: خوشبختانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی توجه خاصی به موضوع تحقیقات داشته و تعامل گستردهای میان این سازمانو پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب و غرب کشور وجود دارد.
به گفته وی، حمایت از بخش خصوصی در زمینه تحقیقات کشاورزی ضروری بوده و در همین راستا امضا تفاهمنامهای ضروری به نظر میرسید.
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب و غرب کشور گفت: تفاهمنامه کاربردی و تجاریسازی تحقیقات کشاورزی میان پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب وغرب کشور و سازماننظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان امضا شد.
حجازی گفت: کاربردی کردن و تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب و غرب کشور در بخشهای مختلفی از جمله تولید و تکثیر پایههای زراعی و باغی از جمله موضوعات این تفاهمنامه است که همزمان با هفته پژوهش در تبریز امضا شد.
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب و غرب کشور یادآور شد: همکاری برای حفظ حقوق مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی غرب کشور در خصوص دانش فنی و دیگر دستاوردهای حاصله از طرحها و پروژههای تحقیقاتی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: مدت امضای تفاهمنامه به مدت دو سال است که با توافق طرفین قابل افزایش نیز است و الحاق بندهای دیگر نیز با توافق ممکن است.
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