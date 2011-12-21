ثبت نام اینترنتی آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت فردا آغاز می شود

رحمن قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی، برای دومین مرحله آزمونهای ادواری متقاضیان سنجش مهارت به صورت همانگ و سراسری در خوزستان برگزار می شود که ثبت نام دومین مرحله اجرای این طرح از اول دی آغاز و تا10دی ماه سال جاری ادامه دارد.

قلاوند افزود: این آزمون، در 14 حرفه تعمیرکار موتورسیکلت درجه 2تعمیرکار برق خودرو درجه 2، تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه 2، حسابداری صنعتی مقدماتی، حسابداری عمومی مقدماتی، برقکار ساختمان درجه 2، نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2، رایانه کار icdl درجه 2، کاروز plc درجه 2، پیرایش گر مردانه درجه 2، برقکار صنعتی درجه 2، جوش گاز درجه 2، جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی، درب و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 2 به صورت همسان و هماهنگ در 14بهمن ماه همزمان با سراسرکشور در اهواز برگزار می شود.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان در خصوص اهداف برگزاری آزمونهای سراسری سنجش مهارت به صورت سراسری گفت: طرح برگزاری آزمونهای سراسری سنجش مهارت با اهداف اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت، اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان اجرایی می شود که برنامه ریزی لازم برای برگزاری آزمون ادواری هماهنگ در 14 حرفه در یک حوزه آزمون امتحانی انجام شده است.



وی در خصوص شیوه اجرای این طرح بیان کرد: برای ثبت نام این آزمونها دفترچه آزمون واحد طراحی شده است که متقاضیان پس از دریافت دفترچه و کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی واداره سنجش شهرستان اهواز می توانند از طریق پایگاه اینترنتی ttp://advari.irantvto.ir در حرفه مورد نظر ثبت نام کنند.



قلاوند با اشاره به مراحل اجرای آزمونهای ادواری سنجش مهارت گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بایستی پس از ثبت نام در آزمون براساس جدول شماره یک دفترچه ثبت نامی آزمون با درج کد رهگیری و کد ملی کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند. پس از آزمون کتبی و کسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی مندرج در جدول شماره یک برای شرکت در آزمون عملی به حوزه های تعیین شده مراجعه کنند.



وی در خصوص شرایط قبولی در آزمونهای سنجش مهارت عنوان کرد: حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی 50 از 100 و در آزمون عملی 70 از 100 است که شرط قبولی نهایی برای دریافت گواهینامه مهارت کسب حداقل نمره معدل 70 از 100 از طریق فرمول 70 (نمره آزمون کتبی * 25%) + (نمره آزمون عملی * 75%) است.



رحمن قلاوند پیرامون نحوه اعلام نتایج آزمونهای ادواری سراسری سنجش مهارت گفت: نتایج این آزمونها حداکثر 25بهمن پس از برگزاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی و سایر سامانه های اطلاع رسانی اعلام می شود که گواهینامه مهارت قبول شدگان نیز پس از طی مراحل قانونی صادر و مطابق برنامه اعلامی توسط مرکز تشکیل پرونده تحویل متقاضی می شود.



مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان با اشاره به تشکیل ستاد پاسخگویی آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت گفت: در صورتی که متقاضیان ثبت نام با مشکلی برای ثبت نام اینترنتی آزمون سنجش مهارت مواجه شدند می توانند با شماره تلفنهای54-2277350-0611 داخلی 111 تماس بگیرند.

