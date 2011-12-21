35 موقوفه در شهرستان ملایر سند مالکیت ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صالحی در کارگروه مشترک اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل ثبت اسناد استان همدان اظهار داشت: باید با سنددار کردن بقاع متبرکه، حسینیه‌ها‌ و تمام موقوفات شهرستان ملایر، مشکل صدور سند به طور کامل برطرف شود.

وی با بیان اینکه ثبت اسناد در تثبیت مالکیت موقوفات نقشی مهم و کلیدی دارد، افزود: تاکنون اقدامات خوبی در راستای صدور اسناد مالکیت مساجد، بقاع متبرکه و موقوفات انجام شده اما تا حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه این نشست به منظور بررسی مسائل و مشکلات موقوفات شهرستان ملایر برگزار شده است، ابراز امیدورای کرد: مسائل پیش روی اوقاف به صورت مستمر در طول سال مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان نیز با بیان اینکه اداره ثبت اسناد در کنار اوقاف است و نه در مقابل آن، افزود: احقاق حقوق موقوفات و بقاع متبرکه مدنظر قرار گرفته است.

محمد حیدرزاده توجه به صدور سند برای بقاع، اماکن متبرکه و موقوفات را اعتقاد و وظیفه شرعی دانست و بر لزوم گام بر داشتن در این زمینه به صورت همه جانبه تأکید کرد.