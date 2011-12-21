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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

صفوی در گفتگو با مهر:

"شکرستان" ویژه نوروز 91 تولید می‌شود

"شکرستان" ویژه نوروز 91 تولید می‌شود

تهیه کننده انیمیشن "شکرستان" از تولید این مجموعه تلویزیونی برای پخش در نوروز خبر داد.

مسعود صفوی تهیه‌کننده "شکرستان" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف تولید این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تازه از انیمیشن شکرستان هم اکنون در حال نگارش است و پس از پایان نگارش هریک از قسمت‌ها وارد مرحله تولید می‌شود در واقع نگارش و تولید تازه‌ترین قسمت‌های این مجموعه تلویزیونی هم زمان با یکدیگر انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: در مرحله اول از ساخت سری جدید شکرستان نظر داریم 13 قسمت 25 دقیقه‌ای ویژه ایام نوروز را با موضوعاتی مربوط به دید و بازدید، سفر در نوروز و  سیزده بدر بسازیم و در ادامه 52 قسمت از این مجموعه را برای پخش در طول سال آماده خواهیم کرد همچنین قرار است طبق روال گذشته بابک نظری کارگردان، مهدی اسماعیلی به‌عنوان تیم نویسندگان و سعید ضامنی به عنوان تیم کارگردان در این مجموعه حضور دارند.

انمیشین شکرستان با همکاری مرکز انیمیشن حوزه هنری و مرکز صبا برای شبکه دوم سیما ساخته می‌شود و استاد مرتضی احمدی به عنوان راوی و جلال ذوالفنون به عنوان آهنگساز این مجموعه حضور دارند.

کد مطلب 1489657

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