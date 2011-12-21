مسعود صفوی تهیه‌کننده "شکرستان" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف تولید این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تازه از انیمیشن شکرستان هم اکنون در حال نگارش است و پس از پایان نگارش هریک از قسمت‌ها وارد مرحله تولید می‌شود در واقع نگارش و تولید تازه‌ترین قسمت‌های این مجموعه تلویزیونی هم زمان با یکدیگر انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: در مرحله اول از ساخت سری جدید شکرستان نظر داریم 13 قسمت 25 دقیقه‌ای ویژه ایام نوروز را با موضوعاتی مربوط به دید و بازدید، سفر در نوروز و سیزده بدر بسازیم و در ادامه 52 قسمت از این مجموعه را برای پخش در طول سال آماده خواهیم کرد همچنین قرار است طبق روال گذشته بابک نظری کارگردان، مهدی اسماعیلی به‌عنوان تیم نویسندگان و سعید ضامنی به عنوان تیم کارگردان در این مجموعه حضور دارند.

انمیشین شکرستان با همکاری مرکز انیمیشن حوزه هنری و مرکز صبا برای شبکه دوم سیما ساخته می‌شود و استاد مرتضی احمدی به عنوان راوی و جلال ذوالفنون به عنوان آهنگساز این مجموعه حضور دارند.