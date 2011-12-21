نمایشگاه نشریات دانشگاهی در دانشگاه آزاد همدان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان صبح چهارشنبه در حاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: 126 عنوان نشریه دانشجویی در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود که از این تعداد، 90 نشریه در این نمایشگاه حضور دارند.

سید حمید حسینی افزود: این نمایشگاه پنجمین نمایشگاه در گردهم آوردن نشریات دانشجویی و دانشگاهی است که با تبادل تجربه به کیفی سازی نشریات کمک می کنند.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه واحدهای همدان، اراک، ساوه، فراهان، خرم آباد، محلات، ملایر، و آشتیان به همراه واحدی از دفتر نهاد مقام معظم رهبری حضور دارند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان عنوان کرد: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه کارگاهی نیز برای کیفیت بخشی به نشریات دانشجویی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه نشریات دانشجویی از دو ضعف عمده رنج می برند، گفت: سردبیران و مدیران مسئول نشریات دانشگاهی آنچنان که باید با جدیدت به مقوله نشریات نگاه نمی کنند و دوم اینکه عدم کسب جایگاه مناسب نشریات دانشجویی در برخی از واحدهای دانشگاهی محرز است.

حسینی گفت: یک نشریه دانشجویی باید با توان بالا و پتانسیلی که در دانشجویان وجود دارد کاملاً به روز و جامع باشد.

شایان ذکر است این نمایشگاه در ساختمان اداری مهر دانشگاه آزاد اسلامی همدان برپا است.